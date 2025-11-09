Mundial Sub 17: Argentina goleó a Fiji por 7-0 y cerró su grupo con puntaje ideal

Argentina goleó 7-0 a Fiji por la tercera fecha del Grupo D del Mundial Sub 17 de Qatar 2025, en el Aspire Zone Pitch 3 de Qatar. Así, el equipo de Diego Placente cerró la primera fase con puntaje ideal. Los goles de la victoria de la Albiceleste los convirtieron: Uriel Ojeda (3), Mateo Martínez (2), Santiago Silveira y Ravuso Sukabula, en contra.

La figura del partido fue Ojeda, capitán argentino, quien había comenzado con un penal malogrado y luego se redimió con un hat-trick.

Como se preveía, Argentina dominó el encuentro desde el inicio, atacó constantemente al seleccionado oceánico y transformó rápidamente en figura al arquero Melvin Prakash.

Tras un par de intervenciones positivas del 1 fijiano, a los 10 minutos se lució al máximo al atajarle un penal a Ojeda, mediocampista de San Lorenzo.

Sin embargo, la resistencia del conjunto de las islas se terminó a los 17 minutos, cuando Ojeda se tomó revancha y convirtió el primer gol del encuentro. Prakash había tapado otro remate, pero en el rebote el capitán concretó la ventaja.

Argentina no se detuvo en su búsqueda del área rival y, tras otro par de buenas intervenciones de Prakash, metió el segundo gol a los 30 minutos: Misael Zalazar desbordó por la derecha, tiró el centro atrás y Mateo Martinez definió cruzado.

Antes del cierre de la primera etapa, a los 43 minutos, apareció otra vez Mateo Martínez para aumentar la diferencia: el defensor de Racing conectó de volea un tiro libre de Ojeda y selló el 3-0 parcial.

El segundo tiempo fue muy similar al primero: Argentina asedió el área rival con altísima frecuencia y encontró respuestas acertadas del arquero. Hasta que a los 58 minutos, Ojeda ejecutó un tiro libre al área, nadie tocó la pelota y se metió mansa por el segundo palo para el 4-0.

El equipo de Placente siguió en su búsqueda de golear, ya que los cruces de dieciseisavos de final se definen por la ubicación en una tabla general que se compone de todos los clasificados. Entre la impericia en las definiciones y la notable actuación de Prakash, parecía que el resultado ya no se movería.

Sin embargo, Argentina convirtió una ráfaga de goles en el cierre del partido. A los 88 minutos, Ojeda concretó su hat-trick con un remate cruzado luego de una gran jugada colectiva.

Apenas Fiji sacó del medio, Argentina recuperó la pelota y construyó otro excelente ataque asociado que culminó con la definición de Silveira tras un rechazo corto de un defensor.

El séptimo gol del partido llegó en el tiempo agregado: tras un tiro de esquina, Santiago Escobar intentó tirar un centro, pero la pelota se desvió en Sukabula y se metió en el arco fijiano.

El 7-0 final quedó corto para un encuentro en el que Argentina fue absoluto dominador, mostró la enorme diferencia de jerarquía entre los equipos y pudo haber convertido varios goles más.

Espn