Corrientes: una mujer murió tras el despiste de una motocicleta

La Policía de Corrientes informó que este domingo se registró un accidente en la ciudad de Goya, el cual resultó en la muerte de una persona.

Ocurrió durante la madrugada de este domingo en sobre calle Belgrano al 1.428 de la localidad goyana, donde en un motociclista perdió el control del vehículo que dirigía, provocando un despiste que resultó en la muerte de su acompañante.

Un hombre mayor de edad, de apellido Casco, era quien manejaba una motocicleta marca Honda, modelo Tornado de 250cc. Todavía se intenta determinar las causas de la pérdida de control del rodado y posterior despiste, donde murió una mujer mayor de edad de apellido López.

El conductor fue atendido por los servicios de emergencias y trasladado al hospital local "Dr. Camilo Muniagurria", mientras que la mujer murió en el lugar debido a las lesiones recibidas en el accidente.

En el sitio, las autoridades realizaron las diligencias del caso, con la intervención de la Unidad Fiscal que investiga las causas del hecho.

