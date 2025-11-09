Restituyeron el cuerpo del argentino asesinado por Hamas hace dos años

El Gobierno nacional informó que, tras más de dos años, fue restituido el cuerpo del argentino Lior Rudaeff, de 61 años, asesinado durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en Israel.

La Oficina del Presidente de la Nación comunicó oficialmente este 9 de noviembre que fue restituido el cuerpo del argentino Lior Rudaeff, quien fue asesinado durante el ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamas en Israel, el 7 de octubre de 2023.

Rudaeff, de 61 años, había nacido en Argentina y residía en el kibutz Nir Yitzhak, en el sur de Israel, junto a su esposa Yaffa y sus cuatro hijos: Noam, Nadav, Bar y Ben. Dedicó más de cuatro décadas al servicio comunitario, trabajando como voluntario, conductor de ambulancias y miembro del equipo de respuesta a emergencias del kibutz.

Un héroe de su comunidad

Durante la masacre perpetrada por Hamas, Rudaeff fue asesinado mientras intentaba defender a sus vecinos. Tras su muerte, su cuerpo fue secuestrado y trasladado a la Franja de Gaza, donde permaneció en poder de la organización terrorista Yihad Islámica.

Según informó la Casa Rosada, la restitución del cuerpo fue posible gracias a un acuerdo de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se concretó este sábado 9 de noviembre de 2025.

Mensaje del Presidente Javier Milei

En el comunicado, el presidente Javier Milei expresó su solidaridad con la familia del argentino asesinado y sus seres queridos, acompañándolos “en este difícil momento”.