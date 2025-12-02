Causa Sur Finanzas: la Justicia investiga movimientos millonarios de monotributistas

La Justicia avanza con la investigación por lavado de dinero en torno la financiera vinculada al presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia. Con diversas causas judiciales, ahora se abrió una línea que indaga sobre operaciones millonarias realizadas por al menos cuatro monotributistas de bajo rango relacionados con Sur Finanzas.

Según la denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), los contribuyentes habrían movido cientos de millones de pesos en los últimos dos años mediante billeteras virtuales, pese a no contar con capacidad económica para justificar dichos montos.

Entre los casos más destacados figura Ignacio M., de 32 años, quien en 2024 emitió facturas por menos de 5 millones de pesos, pero recibió otras por más de 230 millones, en su mayoría de Sur Finanzas y QBIT Capitals SRL. Según los registros, realizó movimientos de 87.000 millones de pesos a través de cuentas virtuales y adquirió un vehículo de alta gama.

Otro señalado es Alejo A.O., de 35 años y categoría C del monotributo, con movimientos por 9.800 millones de pesos en seis meses, que incluyen depósitos en efectivo, transferencias bancarias y virtuales. A ellos se suman Emilio V. y Brian A., quienes también presentan operaciones millonarias que superan ampliamente sus ingresos declarados.

La DGI advierte que estos contribuyentes podrían actuar como “pantalla” para ocultar a los verdaderos titulares de los fondos. Además, la investigación alcanza a otros monotributistas con movimientos sospechosos que van desde 1.980 millones hasta 17.000 millones de pesos.

Inicio de la causa

El caso se desprende de una investigación mayor sobre Sur Finanzas por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal que alcanzan los 818.000 millones de pesos. Ahí también están involucradas empresas fantasma y operaciones financieras no declaradas.

De esta manera, Sur Finanzas está vinculada a varios expedientes judiciales, que incluyen causas por lavado de dinero, elusión cambiaria y el uso de aplicaciones de criptomonedas para movimientos de fondos bajo sospecha.

