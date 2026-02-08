Cómo será la veda de pesca en la cancha de la Fiesta Nacional del Pacú

En el marco de la Fiesta Nacional del Pacú, la Dirección de Parques y Reservas de la Provincia de Corrientes dispuso una veda total en la Reserva Natural Isoró, conforme a la Disposición N.º 03/2026. La medida apunta a preservar el recurso ictícola y proteger el área natural durante el evento.

La restricción rige desde el 8 de febrero de 2026 a las 00:00 horas hasta el 20 de febrero de 2026 a las 00:00 horas. Durante ese período se limitarán las actividades de pesca en la zona comprendida por la reserva.

Se informó además que el concurso de pesca se realizará el 14 de febrero de 2026, jornada en la cual la actividad estará autorizada únicamente durante el horario del torneo y bajo la modalidad de pesca y devolución. También se permitirá solo el uso de carnadas y técnicas habilitadas en el reglamento oficial de la Fiesta Nacional del Pacú.

Por otra parte, la cancha de pesca permanecerá vedada desde el miércoles 11 de febrero a las 00:00 horas hasta el sábado 14 a las 08:00 horas. Durante ese lapso se llevarán adelante controles estrictos por parte de Recursos Naturales y la COESPE.