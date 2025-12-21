"Ninguna familia sin Navidad": una mesa para 5.000 personas

El próximo 24 de diciembre, desde las 17, la Plaza de los Dos Congresos volverá a correrse del bronce y el mármol para transformarse en algo más elemental: una mesa compartida, pensada para que nadie atraviese la Nochebuena en soledad.

Por noveno año consecutivo, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) organiza una cena navideña solidaria destinada a personas en situación de calle y familias sin techo, con la expectativa de recibir a unas 5 mil personas. Al hormigueo de militantes dedicados a la logística también se puede ver a Juan Grabois, Sergio Sánchez, Natalia Zaracho, Fernanda Miño, Mariana González e Itai Hagman, entre otros dirigentes del bloque social.

La consigna convocante es “Ninguna familia sin Navidad”. No se trata solo de repartir comida, sino de restituir un derecho básico en una fecha cargada de sentidos: el encuentro, el brindis, el reconocimiento del otro. En un contexto de crisis social, donde la calle se vuelve cada vez más hostil y muchas familias pasan por primera vez una Navidad sin techo, la propuesta busca ser un refugio colectivo frente a la intemperie material y emocional.

El crecimiento del evento es también un termómetro de la situación social. En la edición anterior participaron alrededor de 4 mil personas; este año, los organizadores se preparan para recibir mil más. “La calle está más dura”, repiten, al describir un escenario atravesado por el aumento de la pobreza y la pérdida de ingresos.

Para sostener una estructura de esta magnitud, ya se capacitaron más de mil voluntarios. Detrás de la logística hay una red comunitaria extensa, que incluye movimientos sociales, cooperativas, comedores y organizaciones barriales. La respuesta, insisten, es colectiva frente a un clima social marcado por el individualismo y el “sálvese quien pueda”.

La jornada comenzará por la tarde con servicios que la calle suele negar. Habrá duchas móviles, espacios de peluquería, maquillaje y manicuría, postas de salud y atención social, para que quienes se acerquen puedan recibir la Nochebuena con dignidad. Para los niños se montará un sector exclusivo con inflables, peloteros y actividades recreativas.

El momento más esperado llegará cerca de la medianoche, con la aparición de Papá Noel y la entrega de juguetes nuevos, para garantizar que ningún chico se quede sin regalo. La cena, por su parte, contará con un menú –entrada, plato principal y mesa dulce– preparado por más de cincuenta cocineras sociocomunitarias, las mismas que sostienen a diario las ollas populares en los barrios más golpeados del país.

La noche estará acompañada por bandas en vivo, artistas y actividades culturales, que aportarán música a un encuentro atravesado por historias duras, pero también por la voluntad de no resignarse. Como en cada edición, la cena frente al Congreso será, además, un gesto político: visibilizar a quienes quedan fuera del sistema y recordar que la pobreza y la exclusión no son naturales ni inevitables. Para llevar adelante la jornada, el MTE convoca a colaborar con donaciones de alimentos frescos, juguetes y kits de higiene, así como con aportes económicos. En tiempos de ajuste y crueldad discursiva, la Navidad en el Congreso vuelve a encenderse como un faro de comunidad: una mesa larga, un abrazo a tiempo y la convicción de que nadie debería brindar en soledad.

