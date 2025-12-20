Nuevas obras en el corsódromo: más oficinas y nuevos accesos

Se confirmó que para el carnaval edición 2026 “se está trabajando en un corsódromo por la decisión del gobernador Juan Pablo Valdés en algunas mejoras de infraestructura, ingresos, en la zona de servicios, de baños y eso va a dar una comodidad muy grande para toda la gente que va al Corsódromo”.

El Gobierno anunció que ya se iniciaron nuevas obras bajo las directivas del gobernador Juan Pablo Valdés, como oficinas de producción, organización, intendencia, administración, nuevos accesos al Perichón, ensanchamiento de las 2 cabeceras duplicando metros cuadrados, que significa la llegada y salida.

En 2025 las obras de las instalaciones renovadas en el Corsódromo “Nolo Alías”, consistieron en trabajos en los galpones, tribunas para 760 personas aproximadamente, palcos de jurados, salón de prensa, veredas perimetrales, nuevos sanitarios, calzada central, iluminación LED, entre otros.

El carnaval inicia el 31 de enero con el desfiele en el corsódromo y es un mes cargado, con muchas actividades del 31 de enero al 28 de febrero con los 3 shows de comparsas en el Anfiteatro, miércoles 4, miércoles 11 y domingo 8 de febrero, duelo de baterías en el Parque Cambá Cuá el 22 de febrero” y añadió que “también habrá elección de embajadores, carnaval provincial con comparsas de 8 ciudades de la provincia las campeonas del 2026 los días domingo 15 de febrero y sábado 21 de febrero.