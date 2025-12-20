“El Cascanueces” volvió a Corrientes con una función de ballet en el Teatro Vera

Reverence Ballet Studio y la Orquesta Sinfónica de Corrientes presentaron el jueves un espectáculo de primer nivel en el emblemático escenario del Teatro Oficial Juan de Vera, con una versión completa de El Cascanueces que convocó a más de 80 bailarines de distintas edades, desde los 2 hasta los 50 años.

La propuesta se destacó por la perfecta fusión entre la música en vivo de la Orquesta Sinfónica y la danza, acompañada por un vestuario de gran despliegue y una escenografía especialmente diseñada para la ocasión. La sala colmada fue testigo de un acontecimiento significativo para la cultura local: hacía al menos 18 años que no se presentaba en Corrientes una obra de ballet de repertorio completo con la Orquesta Sinfónica de la Provincia.

La gala anual de Reverence Ballet Studio, dirigida por Gabriela Camargo, comenzó a gestarse a principios de año como un ambicioso proyecto que, con esfuerzo y perseverancia, logró concretarse. La Orquesta Sinfónica estuvo bajo la dirección de la maestra Andrea Fusco, aportando el marco musical indispensable para este clásico universal.

Un clásico que cobra vida

La obra narra la historia de Clara (interpretada en su niñez por Sofía Sequeira Rosende), quien recibe un cascanueces como regalo de Navidad. Durante la noche, sueña que el muñeco cobra vida (Máximo Joaquín Estévez) y lidera una batalla contra el Rey de los Ratones (Delfina Melgarejo). Tras la victoria, se convierte en príncipe y emprende junto a Clara un viaje mágico por los bosques nevados, acompañados por la Reina de las Nieves (María Victoria Laurenzana) y los Copos.

En el segundo acto, Clara adulta (Camila Monestés) y el Cascanueces llegan al Reino de los Dulces, donde el Hada del Azúcar —interpretada en una participación especial por la propia directora del estudio, Gabriela Camargo— celebra su triunfo con una gran fiesta de danzas de distintos países.

Entre los momentos más destacados se lucieron las solistas: Chocolate (Danza Española, Iris Sánchez Soloaga), Café (Danza Árabe, Belén Benítez), Té (Danza China, Mayra Micaela López), Trepak (Danza Rusa, dúo de Iris Sánchez Soloaga y Yanina Staiger), Marzipán (Danza de las Flautas, Nuria Valentina Bobadilla Goicoechea) y el Vals de las Flores, interpretado por Clara Arami Guglielmone.

Una experiencia inolvidable

Desde antes de levantarse el telón, el clima fue de entusiasmo y emoción, con familias enteras acompañando a los bailarines, muchos de ellos niños y niñas que desbordaron ternura y alegría sobre el escenario. El primer acto recreó una casa navideña con un gran árbol central, donde se desarrollan los bailes iniciales y aparecen personajes claves como el tío Drosselmeyer (Isaac Ron Soto Atrio), la arlequina (Camila Bernal) y la muñeca de cuerda (Lourdes Guiroy).

La combinación de una danza elegante y técnicamente precisa con la fuerza de la música orquestal permitió transmitir momentos de tensión, aventura y celebración, sin perder la inocencia y el encanto de los más pequeños.

“Una noche mágica”

Tras la función, Gabriela Camargo destacó el valor del proyecto: “Somos un elenco de 80 bailarines. La idea surgió a partir de un sueño y de animarnos a pensar en grande, como se hace en los grandes teatros, con un ballet de repertorio completo y la orquesta en vivo. Fue golpear muchas puertas hasta que se dio esta noche mágica”.

Además, subrayó el trabajo previo: “Tenemos alumnos desde los dos años hasta los 50. Las solistas se preparan desde principio de año y las más chiquitas desde junio. Esto es el resultado de mucho ensayo, disciplina y amor”, agradeciendo especialmente a los músicos, a la directora Andrea Fusco y a la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez.

Cierre de temporada para la Sinfónica

Por su parte, la maestra Andrea Fusco remarcó que este espectáculo marcó el cierre del año para la Orquesta Sinfónica de Corrientes, que realizó 30 presentaciones durante 2025, un récord histórico. “Fue un gran desafío y una primera gran experiencia para nosotros, ya que en todo el tiempo que llevo al frente de la Sinfónica nunca habíamos realizado un ballet completo”, concluyó.