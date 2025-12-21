Fuertes lluvias en Corrientes provocaron anegamientos en la ciudad

La ciudad de Corrientes sufrió una abundante lluvia durante la madrugada de este domingo, lo que provocó anegamientos en las calles y que los autos estacionados floten y queden a la deriva.

El territorio correntino estaba bajo un doble alerta, amarilla y naranja, por tormentas, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo cual se cumplió durante las primeras horas de esta jornada.

La ciudad capital y gran parte de territorio estaban bajo un alerta naranja, por lo cual el SMN previó una precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros.

El Litoral recibió durante la madrugada registro fotográfico de las consecuencias de la lluvia en el casco céntrico. En las imágenes se puede ver como los autos, luego de flotar en el agua, fueron empujados por la correntada, quedando mal estacionados, unos sobre otros.

Cabe recordar que desde la Municipalidad de Corrientes recomiendan a la población:

Circular con precaución.

No sacar la basura ni obstruir desagües ni boca de tormentas

Mantenerse alejados de artefactos eléctricos y, en caso de riesgo corten el suministro eléctrico.

No permanecer en playas, alejarse de árboles y postes de luz

En caso de necesitar asistencia, los vecinos se pueden comunicar a: