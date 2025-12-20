¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

brasil 2026 Cristina Fernández de Kirchner JP Valdés
brasil 2026 Cristina Fernández de Kirchner JP Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CONFLICTO CON NACIÓN

Corrientes es la provincia que menos Asignaciones del Tesoro Nacional recibió

A las arcas provinciales solo llegaron 3.000 millones a diferencia de los 35.000 millones que se giraron a Tucumán.
 

Por El Litoral

Sabado, 20 de diciembre de 2025 a las 23:39

n Con el objetivo de recomponer el vínculo con los gobernadores en medio del debate del Presupuesto 2026 y la reforma laboral, el Gobierno nacional aceleró el envío de fondos discrecionales a las provincias. En apenas dos semanas, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) alcanzaron los $66.500 millones, una cifra que representa cerca de un tercio del total transferido en todo 2025. De las 25 jurisdicciones, Corrientes fue la más castigada con apenas $3.000 millones de pesos a diferencia  de los $35.000 millones que recibió Tucumán.
El giro de recursos se produjo luego de varios meses de congelamiento y coincidió con una semana decisiva en la Cámara de Diputados, a donde ingresó el proyecto oficialista que busca modificar la legislación laboral y se trató el presupuesto del año próximo.
De acuerdo con un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), seis provincias concentraron los principales desembolsos. Tucumán lideró el ranking con $20.000 millones, seguida por Misiones ($12.000 millones), Chaco ($11.000 millones), Catamarca ($10.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones).
En conjunto, esas jurisdicciones recibieron el 33% de los $198.000 millones distribuidos por ATN durante este año. Hasta mediados de diciembre, nueve provincias no habían recibido ningún giro, entre ellas Córdoba, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires, lo que volvió a poner en discusión el carácter discrecional de estos fondos.
El contraste es claro: en noviembre no se registró ningún envío de ATN, lo que convirtió a ese mes en el único del año sin repartos. Hasta entonces, el mayor monto mensual había sido en mayo, con $21.000 millones. El volumen pagado en diciembre superó ampliamente ese nivel y marcó el pico más alto desde el inicio de la gestión libertaria.
Hasta ahora, el Ejecutivo ejecutó apenas el 20% de los $980.000 millones recaudados por ATN en 2025. En comparación, en 2024 se había distribuido solo el 7,3%, mientras que en 2023, durante la gestión de Sergio Massa frente al Ministerio de Economía, se había girado el 77% del total disponible.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD