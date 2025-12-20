Corrientes es la provincia que menos Asignaciones del Tesoro Nacional recibió

n Con el objetivo de recomponer el vínculo con los gobernadores en medio del debate del Presupuesto 2026 y la reforma laboral, el Gobierno nacional aceleró el envío de fondos discrecionales a las provincias. En apenas dos semanas, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) alcanzaron los $66.500 millones, una cifra que representa cerca de un tercio del total transferido en todo 2025. De las 25 jurisdicciones, Corrientes fue la más castigada con apenas $3.000 millones de pesos a diferencia de los $35.000 millones que recibió Tucumán.

El giro de recursos se produjo luego de varios meses de congelamiento y coincidió con una semana decisiva en la Cámara de Diputados, a donde ingresó el proyecto oficialista que busca modificar la legislación laboral y se trató el presupuesto del año próximo.

De acuerdo con un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), seis provincias concentraron los principales desembolsos. Tucumán lideró el ranking con $20.000 millones, seguida por Misiones ($12.000 millones), Chaco ($11.000 millones), Catamarca ($10.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones).

En conjunto, esas jurisdicciones recibieron el 33% de los $198.000 millones distribuidos por ATN durante este año. Hasta mediados de diciembre, nueve provincias no habían recibido ningún giro, entre ellas Córdoba, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires, lo que volvió a poner en discusión el carácter discrecional de estos fondos.

El contraste es claro: en noviembre no se registró ningún envío de ATN, lo que convirtió a ese mes en el único del año sin repartos. Hasta entonces, el mayor monto mensual había sido en mayo, con $21.000 millones. El volumen pagado en diciembre superó ampliamente ese nivel y marcó el pico más alto desde el inicio de la gestión libertaria.

Hasta ahora, el Ejecutivo ejecutó apenas el 20% de los $980.000 millones recaudados por ATN en 2025. En comparación, en 2024 se había distribuido solo el 7,3%, mientras que en 2023, durante la gestión de Sergio Massa frente al Ministerio de Economía, se había girado el 77% del total disponible.