El dueño de un pitbull deberá cumplir reglas y resarcir a los dueños de mascotas atacadas

El Poder Judicial de Corrientes informó que un hombre, de Paso de los Libres, propietario de un perro de raza Pitbull, deberá cumplir estrictas reglas de conducta y resarcir económicamente por atacar a otras mascotas, resultando en la muerte de dos de estas.

El hecho ocurrió en Paso de los Libres, donde el perro Pitbull de Manuel Enrique S. atacara a tres gatos en distintos domicilios, provocando la muerte de dos de ellos.

El juez de garantías, Gabriel Aldaz, resolvió que el hombre deba cumplir estrictas reglas de conducta y además resarcir económicamente a los propietarios de los animales muertos.

La fiscal Daniela Di Tomaso defendió la aplicación de la probation como una salida alternativa , pues las partes involucradas son vecinos.

La fiscalía consideró que una sentencia condenatoria podría «cristalizar el conflicto», fomentando resentimientos en lugar de soluciones. Además, el acusado no contaba con antecedentes penales y la querella se mostró conforme con esta resolución, que se alcanzó en menos de un mes.

La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) solicitó la intervención de un perito veterinario, quien analizó los niveles de agresividad del pitbull mientras este permanecía secuestrado bajo custodia policial.

Las reglas impuestas serán monitoreadas mes a mes. Cualquier incumplimiento podría revocar de inmediato el beneficio de la suspensión del juicio, obligando al acusado a enfrentar un proceso penal ordinario

