Qué dice el parte médico de Cristina Kirchner tras su operación

La expresidenta Cristina Kirchner fue sometida este sábado a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi. El primer parte médico oficial informó que la intervención se realizó durante la tarde y que ella evoluciona “sin complicaciones post operatorias”.

El informe difundido por la dirección médica de la clínica, al que accedió TN, también detalló que Fernández de Kirchner presentó “dolores abdominales compatibles con un síndrome apendicular agudo”.

Por ese motivo, y después de una evaluación médica en su domicilio, la Justicia autorizó su traslado para una revisión más exhaustiva, indicaron desde su entorno a este medio.

En el parte médico, el Sanatorio Otamendi además indicó que la expresidenta fue sometida a una cirugía laparoscópica que permitió confirmar el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada. Hasta el momento, la evolución es favorable y no hay complicaciones luego de la cirugía.

Mientras la expresidenta permanece internada, dirigentes cercanos y militantes se acercaron para acompañarla. En la puerta de la clínica, colgaron banderas con mensajes, entre ellas una que puede leerse: “Nunca caminarás sola”.

La expresidenta pasará la noche en observación, mientras los médicos monitorean su evolución.

El Sanatorio Otamendi es donde la expresidenta se atiende ante emergencias médicas. En 2021, se realizó allí una histerectomía, que implica la resección quirúrgica del útero.

No fue esa la única intervención a la que se sometió. Cuando todavía era presidenta, en 2012, le extirparon un tumor de la glándula tiroides, en el Hospital Universitario Austral de Pilar.

Un año después le removieron una colección subdural crónica en la cabeza, en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro.

