Corrientes: desbarataron una faena clandestina

La Policía de Corrientes informó que el sábado desbarató una faena clandestina en San Luis del Palmar.

El operativo fue realizado por personal de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica de Capital, tras recibir información sobre una faena clandestina en un domicilio de San Luis del Palmar.

En el lugar se hallaron productos cárnicos colgados, los cuales no pudieron ser justificados por el propietario del domicilio, quien además no contaba con la documentación correspondiente y no cumplía con las condiciones sanitarias exigidas por normativa.

Por tal motivo se procedió al secuestro de la carne, proveniente de tres vacas, y de los cueros.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.