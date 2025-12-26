El Senado tratará el Presupuesto 2026 y el Gobierno negocia a contrarreloj

Desde las 12 del mediodía de este viernes, los senadores comenzarán a debatir el proyecto del Presupuesto 2026 que ya cuenta con la media sanción por parte de Diputados. El Gobierno espera lograr la aprobación final de esta iniciativa que considera clave para la definición de la política económica durante el próximo año. Sin embargo, el oficialismo negocia a contrarreloj para conseguir los votos de sus aliados en el recinto.

Si bien La Libertad Avanza confía en que tendrá la cantidad suficiente de apoyos para conseguir la aprobación del Presupuesto, a pocas horas de comenzar la sesión el Gobierno mantiene intensas negociaciones con diferentes senadores y gobernadores por algunos artículos en pugna.

En concreto, hay un artículo del documento aprobado por diputados que, en las últimas horas, se convirtió en un punto de discordia. Se trata del número 30 que elimina pisos para el financiamiento en ciencia y educación y la deuda de Nación por el aporte de las cajas previsionales de las provincias. En ambos casos, desde Provincias Unidas se pusieron firmes y ya amenazaron con abstenerse en la votación en general, de la misma manera que hicieron en la Cámara Baja.

En caso de ser aprobado, el artículo 30 eliminaría partidas claves de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnico Profesional. Pero hay varios radicales que están en contra, como el bonaerense Maximiliano Abad y el catamarqueño Flavio Fama.

En caso que en la negativa se sumen el resto de integrantes del bloque y algunos integrantes del peronismo, el artículo quedaría rechazado. De esta manera, el proyecto de la "ley de leyes" tendría que volver a Diputados para ser revalidado y es un asunto que el Gobierno pretende evitar.

Otro punto importante durante la sesión de la Cámara Alta será la cantidad de senadores que ocupen sus bancas en el momento de la votación. Resulta que la aprobación se logrará con la mitad más uno de los presentes, por lo que las ausencias beneficiarían al Gobierno. Desde La Libertad Avanza es lo que esperan que hagan algunos parlamentarios que responden a provincias peronistas, como las bancadas de Convicción Federal o los santiagueños de Gerardo Zamora.

