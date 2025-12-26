¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

lluvias en Corrientes evacuados lluvias en Corrientes
Medios y periodismo

Las noticias más importantes del viernes 26 de diciembre de 2025

Por El Litoral

Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 06:56

Tras cuatro días de temporal en San Luis del Palmar, la cifra llega a 240 evacuados

Corrientes: sin colectivos hasta el viernes en la Capital por las lluvias

Se desmoronó el único acceso a una zona clave en Paso de la Patria

Un informe develó que las ventas navideñas apenas subieron

Corrientes: un hombre cayó al vacío desde la punta de una columna de iluminación

Cerraron la avenida Costanera por peligro de anegamientos tras el temporal en Corrientes

Cómo seguirá el tiempo en Corrientes luego del fuerte temporal





 

 

