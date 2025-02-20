La UBA investigará a un profesor por comentarios de odio sobre los Bibas

La Universidad de Buenos Aires comunicó en la tarde de este jueves que iniciará un proceso de investigación contra un profesor de la carrera de Artes, luego de que se difundieran posteos en X con su firma que festejaban la muerte de la familia argentina Bibas a manos de la organización islamista Hamas. "En caso de corroborarse los hechos, se iniciará un sumario en forma urgente y se lo desvinculará de la universidad", expresaron desde la casa de estudios.

Apenas unas horas más tarde de que la organización terrorista Hamas haya entregado a Israel los cuerpos de Shiri Bibas y de sus hijos Kfir y Ariel, lo que generó una ola de repudio y dolor a lo largo del planeta, en las redes sociales de Argentina todo el dolor se convirtió en repudio: una cuenta de X a nombre de Guido Saá, presuntamente un profesor universitario de la UBA, posteó comentarios antisemitas y celebratorios por la muerte de los Bibas.

"Espero que haya tantos Bibas como sea posible", se leyó en la cuenta @altoguido (cuyo nombre de perfil era Guido Saá) en la mañana del jueves, mientras se conocía la entrega de los cuerpos por parte de Hamas. Los mismos usuarios de X, indignados por el tenor de los posteos de esa cuenta, comenzaron a pesquisar por publicaciones anteriores, y el panorama no hizo sino empeorar. "Adoro los finales felices", se lee en otro tuit de Saá del jueves.