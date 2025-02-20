Se suspendieron las Paso

El Congreso de la Nación sancionó este jueves la ley que suspende las elecciones Primarias en la Argentina, una propuesta hecha por el Gobierno de Javier Milei.

Con 43 votos a favor, 20 en contra y seis abstenciones, los senadores le dieron la media sanción que le faltaba al proyecto de ley de suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), que debían hacerse en agosto próximo para elegir candidatos a legisladores nacionales.

Basados en el ahorro que significará para la economía del Estado y el tedio ciudadano de convocar a elecciones para dirimir las internas de los partidos y alianzas políticas, el oficialismo y aliados consiguieron los votos suficientes para un tránsito exitoso del proyecto de Milei por el Senado.

Los argentinos irán a votar una sola vez para elegir a los diputados y senadores nacionales: directamente en octubre, con la novedad, además, de que se estrenará la Boleta Única Papel.



La votación estuvo precedida por un debate breve comparado con el que lo antecedió, referido a la posibilidad de crear una comisión investigadora sobre la presunta estafa cometida con la criptomoneda $LIBRA en la que estuvo involucrado el Presidente y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros integrantes de su entorno.

Para eliminar las PASO el Gobierno argumentó que las Primarias no cumplieron su objetivo, que no se utilizan, que son una "encuesta cara", que obligan al Estado a financiar internas partidarias, que el proceso electoral termina siendo muy largo, y fundamentalmente, que cuestan millones. Estimaron para este año 150 millones de dólares.

Con esta ley de suspensión, se determinó que este año no habrá Paso, aunque el objetivo de fondo es anularlas en forma permanente, según dijo, por ejemplo, el senador libertario de Jujuy Ezequiel Atauche, presidente de su bancada y miembro informante del proyecto.

Los votos a favor fueron de La Libertad Avanza, el PRO, parte de la UCR y Unión por la Patria, que tras el tatamiento en diputados dio libertad de acción para que cada uno vote como quiera o como le pida su gobernador.

El radicalismo se partió, también, en este tema. Votaron en contra el presidente de la UCR, Martín Lousteau, el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Ferraro, el catamarqueño Flavio Fama, la santafesina Carolina Losada y el fueguino Pablo Blanco.

El PRO inicialmente estaba en contra y proponía modificarlas. Tenían un proyecto para eliminar la obligatoriedad. Sin embargo, después de que Jorge Macri impulsara la suspensión de la PASO porteña, tomaron la misma postura a nivel nacional. Todos terminaron votando a favor, incluso la larretista Guadalupe Tagliaferri quien defiende el sistema y aclaró que avaló la suspensión "por única vez".