El Banco Nación fue convertido en una sociedad anónima por decreto

Minutos antes de iniciar su octavo viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei firmó el decreto que transforma al Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima, informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. Durante los primeros minutos de este jueves, la medida se publicó en el Boletín Oficial.

En su artículo 1, el decreto establece “la transformación del ente autárquico Banco de la Nación Argentina en Banco de la Nación Argentina Sociedad Anónima (BNA SA)”, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Y agrega que “los accionistas del BNA SA serán el Estado Nacional, quien tendrá la titularidad del 99,9% del capital social y que ejercerá todos sus derechos a través del Ministerio de Economía y la Fundación Banco Nación, quien tendrá la titularidad del 0,1% del capital social”.

Según el texto, la transformación permitirá “optimizar la asignación de recursos, fortalecer su posición en el mercado y potenciar su capacidad de financiamiento, en beneficio de sus clientes y del desarrollo económico en general”.

Como parte de la sanción de la Ley Bases, el Congreso había dejado al BNA fuera de la lista de empresas públicas que podían ser privatizadas. Fue uno de los temas de negociación entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

Sin embargo, tal como anticipó TN, el gobierno de Milei avanza a paso acelerado en su plan de privatización de empresas estatales y en su hoja de ruta el BNA nunca dejó de estar.

“El Presidente entiende que el Estado no debe administrar ninguna empresa, incluso ni las que funcionen bien. No es una u otra, es una cuestión ideológica”, insisten en la Casa Rosada.

Según información a la que accedió este medio, la entidad financiera cuenta actualmente con activos por $48 billones, depósitos por $33 billones y un patrimonio neto de $15 billones. El objetivo del Gobierno es reconfigurar la estructura del banco para facilitar su futura privatización o, al menos, permitir el ingreso de inversores privados en su capital.

La sanción de la Ley 27.742 (Ley de Bases) en su proyecto original declaraba al Banco Nación como una de las empresas estatales sujeta a privatización. Sin embargo, y tras numerosas idas y vueltas, finalmente el BNA fue quitado de la lista promovida por el oficialismo.

Sin embargo, tras la sanción de la ley, el Gobierno advirtió que insistiría con la privatización del Banco Nación. En septiembre, un fallo del juez Ramos Padilla determinó que el Directorio del BNA no podía avanzar en la transformación en una sociedad anónima ni en ningún intento de privatización, ya que estos temas solo pueden ser discutidos en el ámbito del Congreso.

El Presidente firmó el decreto para convertir el BNA en sociedad anónima en momentos en que tanto la oposición dura como la dialoguista impulsan en el Parlamento impulsan iniciativas para investigar lo sucedido con la promoción de Milei de la criptomoneda Libra. Unión por la Patria promueve incluso el juicio político.

