Se cumplen 121 años de permanencia ininterrumpida de Argentina en la Antártida

Este sábado se conmemora el Día de la Antártida Argentina, cumpliéndose 121 años de permanencia argentina ininterrumpida en la Antártida. La Fundación Marambio recuerda este día con una invitación a los docentes de todo el país.

Fue el 22 de febrero de 1904 cuando se instaló el primer asentamiento argentino en la isla Laurie del grupo de Islas Orcadas, donde actualmente funciona la Base Orcadas.

Esta efeméride surge por Ley de la Nación Nº 20.827/74 publicada en Boletín Oficial 23.043, que insta a izar al tope la bandera nacional en los edificios públicos de la Nación y se realizar actos alusivos a los derechos de soberanía sobre la Antártida Argentina.

Desde la Fundación Marambio se les pide a los docentes que, en los primeros días del comienzo de las clases, a principios del mes de marzo, recuerden esta conmemoración tan importante como es la soberanía nacional.

La fundación cuenta que "bregamos para incluir en todo el país una fecha que esté fuera del receso escolar", con el fin que esté más presente en el calendario escolar. Agregan que "así logramos que se instituya en la mayoría de nuestras provincias el Dia de la Confraternidad Antártica" que se conmemora cada 21 de junio. Estas acciones buscan "promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio Antártico y además reconocer el quehacer de los Antárticos."

Desde la entidad recuerdan que "no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. A la Antártida Argentina hay que conocerla, para amarla y defenderla, porque es un pedazo más de nuestra patria."