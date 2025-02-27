Marcha atrás y un despido por un escándalo en Discapacidad

El escándalo que generó en el ámbito de la salud mental que en una publicación de la Agencia Nacional de Discapacidad en el Boletín Oficial se usaran términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental" sigue causando consecuencias como un dominó. Luego de que el Gobierno anunciara este jueves que daba marcha atrás con la resolución 187 que contenía las definiciones ofensivas y discriminatorias en su anexo Anexo 1, se supo que también echaron a una funcionaria de la ANDIS.

Fuentes del Ministerio de Salud informaron que se trata de Miriam Améndola. En rigor, la desvinculación llegó antes de que la funcionaria fuera oficializada en el cargo de coordinadora Fiscalización Médica en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Es que Améndola iba a reemplazar en ese puesto a Tatiana Alvarado, quien había participado en la redacción del polémico documento anexo, pero dejó el cargo antes de que fuera publicado. Desde la agencia nacional que dirige Diego Spagnuolo, ambas funcionarias fueron responsabilizadas por el texto difundido.

El propio Spagnuolo se expidió este jueves por la tarde sobre el escándalo. "En las últimas horas se dio a conocer una grave equivocación en el anexo de la Resolución 187/2025, publicada el 16 de enero de este año en el Boletín Oficial", precisó el director de ANDIS.

"Quiero dejar en claro que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta. La resolución será modificada siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales", continuó Spagnuolo.

Y adelantó la movida que culminó con el desplazamiento de Améndola, hasta el momento la única medida adoptada: "Por último, ya se inició una investigación interna para determinar la o las personas responsables de esto y avanzar con su desvinculación, asegurando así que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir".

Luego de la comunicación de Spagnuolo, desde las redes sociales libertarias esbozaron posibles hipótesis no exentas de elementos de conspiración. Es el caso del Gordo Dan (Daniel Parisini), que le habló de par a par al director del ANDIS: "Son los kukas de adentro tocando botones. Posta se los digo una vez más: hay que echar a la totalidad de los kukas de adentro del Estado y meter a los propios porque absolutamente todos están dispuestos a hacer sabotaje cada vez que pueden. Ya va un año".

El propio Spagnuolo era conocido, antes de ser nombrado al frente de la Agencia Nacional De Discapacidad, como un tuitero de corte libertario muy activo, bajo el alias Rainier_W0lf, y cuyo lema era, hasta antes de que se cerrara la cuenta, "Soy el líder de La Resistencia".