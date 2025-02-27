Lucha contra el Narcotráfico: Bullrich supervisará la incineración de droga

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, estará este jueves en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, para encabezar el acto de destrucción de droga secuestrada en diversas causas judiciales.

El operativo tiene el objetivo de incinerar 2,5 toneladas de marihuana incautadas en diferentes causas ejecutadas por el Juzgado Federal de Reconquista, a cargo de Aldo Mario Alurralde.

La incineración se llevará a cabo a partir de las 15:00 en el Crematorio del Cementerio Municipal de Avellaneda.

Bullrich estará acompañada por el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier, así como por representantes del gobierno provincial, legisladores, intendentes de la zona norte de la provincia y fuerzas de seguridad.