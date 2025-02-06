Suspensión de las Paso: el oficialismo espera lograr el quórum para el debate

La Cámara de Diputados tendrá su primera sesión en el período de extraordinarias. Será hoy desde las 12. El tratamiento del proyecto de suspensión de las elecciones primarias, PASO, es el tema central, pero también se discutirán los proyectos de Reiterancia y Juicio en Ausencia del acusado, enviados por la ministra de Seguridad.

La Libertad Avanza logró el dictamen el martes pasado con el respaldo de los gobernadores de Unión por la Patria y de la UCR. Los aliados naturales, como el Pro, de Cristian Ritondo, y el MID, de Oscar Zago, le dieron el primer respaldo. Además, sumó a los diputados por Córdoba que responden al gobernador Martín Llaryora y de Juan Brügge y Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal. Como así también de los radicales Soledad Carrizo, Roberto Sánchez y Lisandro Nieri, que responde al Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Por otro lado, Unión por la Patria (UxP) se dividió y aportó su respaldo en un dictamen de minoría de rechazo a la suspensión de las PASO, con las firmas de los diputados de Santiago del Estero y de Catamarca que responden a los gobernadores Gerardo Zamora y Raúl Jalil, respectivamente. Los diputados Ricardo Daives (firmó doble por estar en dos comisiones), Bernardo Herrera, Silvana Ginochio y Sebastián Nóblega. De esta manera lograron el mínimo de 58 firmas requeridas entre los diferentes dictamines.

El tercer dictamen que se pondrá en consideración es el del Frente de Izquierda que lleva las firmas de Christian Castillo y Vanina Biasi.

Al ser el debate de una ley que modifica la legislación electoral, la Constitución Nacional establece la necesidad de una mayoría absoluta, es decir, 129 votos a favor.

Las expectativas están centradas en la posición que tendrá el bloque de Unión por la Patria (UxP), que en principio no dará quorum para habilitar la sesión y el tratamiento de las iniciativas.

“No se cambia de caballo en mitad del río. En un año electoral no se pueden modificar las leyes electorales. El proyecto de La Libertad Avanza es la reducción de la política y de los partidos e incluye el financiamiento sin control de los partidos, para que los grandes grupos económicos condicionen a la política. Vamos a bajar al recinto solamente si el oficialismo consigue el quorum”, adelanto Eduardo Valdés.

Pero varios sectores ya le confirmaron a TN que, si el oficialismo logra el quorum, bajarán al recinto y apoyarán la suspensión de las PASO. Uno de ellos es el Frente Renovador de Sergio Massa: “Tenemos que tener coherencia con lo que piensa Sergio sobre las PASO”, dijo un diputado renovador. Los ocho diputados del FR, que integran UxP, tuvieron una reunión por Zoom con el líder tigrense y diagramaron esta estrategia.

Aquellos diputados que responden a gobernadores, y que firmaron su propio dictamen, también bajarían al debate, luego del quorum reglamentario de los 129 diputados nacionales.

Otra de las bancadas, que no firmó dictamen, pero estará en el recinto es Democracia para Siempre, del radical crítico Pablo Juliano. “Apoyamos la suspensión de las PASO”, dijeron desde ese espacio político.

Previamente a las 10:30 de este miércoles, el presidente de la Cámara, Martín Menem, convocó a reunión de Labor Parlamentaria, la que nuclea a los presidentes de los bloques y diagramará la sesión que tendrá, como es habitual, cuestiones de privilegio que son expresiones netamente políticas de los diputados nacionales.

Reiterancia y Juicio en Ausencia

Ambas iniciativas forman parte del listado de temas que el Presidente habilitó en extraordinarias. Los proyectos tienen dictamen desde fines de las ordinarias del año pasado. La diputada del Pro, Laura Rodríguez Machado, presidenta de Legislación Penal, será la miembro informante en la sesión.

“Será un momento decisivo para ver quiénes realmente están comprometidos con la justicia y la seguridad, y quiénes siguen permitiendo que los delincuentes queden en libertad, sembrando el miedo y la impunidad”, le dijo la diputada Rodríguez Machado a TN.

También dio detalles de la segunda iniciativa a discutirse, de las impulsadas por la ministra Bullrich, el juicio en Ausencia del acusado: “Tendremos una oportunidad histórica para saldar una deuda que lleva 30 años pendiente: la incorporación del juicio en ausencia en nuestro sistema judicial. Este instrumento permitirá avanzar en la búsqueda de justicia por los atentados terroristas contra la Embajada de Israel y la AMIA, crímenes que han dejado una marca imborrable en nuestra historia”.

