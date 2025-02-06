El Gobierno presiona a los gremios para revisar acuerdos laborales

La discusión salarial de 2025 abarcará mucho más que la negociación por las paritarias. Más allá de que el Gobierno sostiene que autorizará aumentos de sueldo en línea con el índice de inflación, también insiste en su intención de modificar este año los convenios colectivos de trabajo como un mecanismo para impulsar la productividad de las empresas y ayudar a la recuperación de la economía.

Desde hace meses, la secretaría de Trabajo, en sintonía con el objetivo del Ministerio de Economía de mantener a raya el avance de los precios, fijó una pauta para las paritarias y estableció que no se homologarán acuerdos que se ubiquen por encima de la inflación.

Ahora se busca que las subas salariales no superen el 1% mensual y se mantengan en “senda descendente” durante los próximos meses. “Antes la paritaria funcionaba corrigiendo efecto inflacionario, ahora no es así”, argumentan en el Ejecutivo.

Asimismo, la expectativa oficial es que un crecimiento salarial moderado permita, por un lado, aliviar la estructura de costos del sector privado y alentar a la contratación de personal, lo cual ayudaría a la reactivación de la actividad económica.

Este punto no es menor tratándose de un año electoral y después de la recesión de 2024. Por eso, en el Ejecutivo siguen de cerca casos como el de la empresa automotriz Nissan, que suspendió la producción en su planta en Córdoba. “Miramos con mucha atención que la producción mejore, pero tiene que ser con nuevas reglas”, evalúan.

En este contexto es que presionan para que en 2025 se renegocien los convenios colectivos de trabajo. “Queremos revisar los convenios. No por la baja de dotación de personal, sino para mejorar la sostenibilidad económica de las empresas”, aseguran puertas adentro del Ejecutivo.

En Trabajo piensan que esas modificaciones pueden acordarse de forma “artesanal”, es decir, que entre los gremios y empresas discutan condiciones como las reconversiones de categorías en los contratos. Aseguran que las conversaciones con los gremios ya empezaron y que la discusión podría resolverse “en el mismo plazo que demanda arreglar una paritaria”. Además, entre los sectores que consideran prioritarios a la hora de debatir los convenios se encuentra el petrolero, el textil y la construcción.

Qué pasó con el empleo y los salarios

La Secretaría de Trabajo también releva a través de distintos índices la evolución del empleo en la Argentina. Para ello, monitorea el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL).

De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en noviembre de 2024, se incorporaron 2400 trabajadores al empleo asalariado registrado del sector privado del total país. De esta manera, entre agosto y noviembre 19.000 trabajadores accedieron a puestos de trabajo formal. Esto, un crecimiento de 0,3% en comparación con el nivel de empleo de julio pasado.

“Es evidente que el crecimiento del empleo formal acumulado durante los últimos cuatro meses es acotado con relación a la contracción verificada en los meses previos y en comparación con la expansión de la actividad económica observada durante los últimos meses. Asimismo, con los resultados de noviembre se verifica que el empleo formal presenta un incremento intermensual oscilante. En septiembre y octubre la creación neta de empleo se aceleró con respecto a agosto, pero en diciembre volvió a desacelerarse hasta alcanzar un valor similar al verificado en agosto”, describió Trabajo.

En tanto, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) -que mide el empleo asalariado registrado privado en empresas con más de diez trabajadores-, mostró que el nivel de empleo se contrajo 02% en diciembre de 2024. En la medición por sectores, el empleo creció en la Industria manufacturera y se mantuvo el nivel en el sector Comercio, restaurantes y hoteles, mientras que el empleo en Transporte, Servicios financieros y Sociales registró valores negativos entre 0,0% y -0,5%. Lla Construcción presentó una contracción del empleo de 1,9%.

Además, según el Sistema de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), el salario promedio bruto de los trabajadores alcanzó $1.202.927,89, lo que representa un incremento nominal de 2% respecto al mes anterior.

Fuente: TN