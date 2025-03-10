Acuerdo con el FMI: Unión por la Patria denunció penalmente a Milei

Diputados del bloque de Unión por la Patria presentaron este lunes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei “por al anuncio del Gobierno nacional de la inminente publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) rubricando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Según plantearon, se podría enmarcar bajo la figura de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.

La denuncia fue presentada por los diputados Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Victoria Tolosa Paz, Sabrina Selva y Brenda Vargas Matyi y contó con el patrocinio letrado de Eduardo Barcesat. El expediente recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo de Sebastián Roberto Ramos, y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo de Carlos Alberto Rívolo.

En el escrito plantean que “la intención del Poder Ejecutivo Nacional de aprobar, vía Decreto de Necesidad y Urgencia, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es violatorio, en primer término, de cláusulas constitucionales, y de la Ley 27.612 (conocida como ‘Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública’)”.

Incluye no solo al Presidente sino también a “todos los que en calidad de coautores o partícipes penales hayan tomado intervención, preparación y firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia que tiene por objeto un acto de endeudamiento con un organismo financiero, el Fondo Monetario Internacional, en clara violación de lo dispuesto por el artículo 75, incisos 4°, 7° y 22° de la Constitución Nacional, agravado por violar, asimismo, la disposición del artículo 76 de la Constitución Nacional, lo que llevaría a configurar los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, artículos 248 y 249 del Código Penal, que podrían encontrarse en concurso con la usurpación de funciones que competen a otros poderes del Gobierno Federal de la Nación”.

La denuncia fue presentada luego de la publicación de la titular del PJ, Cristina Kirchner, cuestionando a Milei por el acuerdo con el FMI. “Estás tan desesperado porque te faltan dólares que vas a hacer un pésimo negocio para los intereses del país”, escribió en su cuenta de X. La exmandataria le hizo fuertes críticas al Presidente, al que acusó de “mentirle a la gente” con sus declaraciones sobre el entendimiento con el organismo multilateral de crédito.

En qué se basa la denuncia de Unión por la Patria

Debido a que el DNU aún no fue publicado en el Boletín Oficial, la denuncia se basa en el anuncio de la firma de ese texto, como “actos preparatorios de delitos”, que dicen que -según la doctrina de la Corte Suprema de la Nación- se trata de “gravedad institucional”.

“El día 6 de marzo de 2025, la Oficina del Presidente de la República Argentina publicó un comunicado informando que ‘se dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dicho acuerdo implica una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central’”, señaló el texto de la denuncia entre los hechos probatorios del delito.

Además, planteó que “no interesa el nombre que se le ponga, si ‘acuerdo de facilidades extendidas’, o ‘ampliación de acuerdo de facilidades financieras extendidas’, el nomen-iuris no califica el acto. El acto es la contratación de un empréstito, en moneda extranjera, que pesa sobre el patrimonio público de la Nación Argentina, y por lo tanto la intervención del Congreso de la Nación, previo a cualquier acto de puesta en ejecución, es imprescindible”.

“Estamos en el funcionamiento pleno de la actividad del Congreso de la Nación Argentina, por lo que nada obsta al envío de un Proyecto de Ley, que dé tratamiento a la propuesta de un nuevo acto de endeudamiento sobre el patrimonio de la Nación, y que afecta así mismo el arreglo de la deuda externa argentina; todo ello materia de regulación constitucional en cabeza del Poder Legislativo de la Nación”, agregó.

Además de plantear actos preparatorios de un delito, la denuncia señala sobre los efectos del engrosamiento de la deuda externa argentina que “infringe la prohibición taxativa del tercer párrafo del artículo 99, inciso 3°, que inhibe, sin excusa o excepción alguna, la materia tributaria de las facultades que pueden ser ejercidas por Decreto de Necesidad y Urgencia” y la obligatoriedad de que sea tratado por el Congreso.

“Esa deuda externa se cancela mediante el pago de tributos internos que pesan sobre el pueblo argentino, de modo que el incremento que pueda implicar el nuevo tratado con el Fondo Monetario Internacional, está vedada para los Decretos de Necesidad y Urgencia, por ser materia de imposible tratamiento mediante esa instrumentación.

Qué piden los diputados de UxP a la Justicia

Entre las medidas que solicita a la Justicia, los diputados de Unión por la Patria piden:

Librar oficio al Poder Legislativo de la Nación Argentina para que informe si ha recibido propuesta de Ley de la Nación que refiera a los hechos denunciados y hacerle saber de la existencia de la causa judicial “a efectos que determinen ambas Cámaras del Congreso de la Nación el poder ocurrir en calidad de querellantes”.

Medios de prueba que el Ministerio Público Fiscal considere pertinentes.

Que el Tribunal disponga la “suspensión de todo acto que pudiere constituir la consumación del obrar delictivo” denunciado.

Conjunto con la vista del Ministerio Público Fiscal, artículo 180 del Código de Procedimientos en Materia Penal, se disponga la suspensión de todo acto que comporte endeudamiento no debatido ni autorizado por el Congreso de la Nación, hasta tanto se pronuncie respecto de un nuevo endeudamiento con el FMI.

Disponga “de inmediato” y, tras la vista del Ministerio Público Fiscal, la “medida cautelar impeditiva de toda continuidad del obrar presuntamente ilícito” denunciado.

Fuente:TN