El Gobierno oficializó el duelo nacional de tres días por los muertos Bahía Blanca

El Ejecutivo decretó tres días de duelo nacional por los fallecidos en el temporal de Bahía Blanca. La medida, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, declara en su artículo 1° el “Duelo Nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres días a partir del día de la fecha”.

Además, en el artículo 2° establece que “la Bandera Nacional permanecerá a media asta en los edificios públicos”. El decreto también remarca que “el Gobierno nacional, en coordinación con las autoridades locales, se encuentra adoptando las medidas necesarias con el fin de asistir a los damnificados”.

Y agrega que “el Gobierno y el Pueblo de la Nación Argentina acompañan con su solidaridad y pesar el dolor de toda la población y de los familiares de las víctimas”.

Antes de la publicación en el Boletín Oficial, la Oficina del Presidente difundió un comunicado: “En tiempo récord desde que se dispararon las alertas sobre esta catástrofe, el Gobierno puso a disposición todos sus recursos para tareas de rescate, evacuación, tratamiento médico, alojamiento y más”.

“El Ministerio de Seguridad Nacional y la Agencia Federal de Emergencia, pusieron en funcionamiento el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), a través del cual la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y el Ministerio de Defensa -que desplegó a las Fuerzas Armadas-, fueron enviadas al terreno para asistir a los afectados con vehículos de evacuación terrestre y fluvial”, explicó el texto.

Hasta el momento, son 16 las víctimas fatales del temporal, hay más de 900 evacuados y 100 llamados por personas desaparecidas. En ese sentido, y según informó la administración libertaria, los cuarteles del Batallón de Comunicación 181 y la Base Naval Puerto Belgrano están funcionando como centros de evacuación.

Asimismo, las fuerzas involucradas trabajan junto a las autoridades locales y provinciales en la localización de aquellos que aún siguen siendo buscados por sus familias.

El documento también destacó el operativo del Ministerio de Capital Humano, que trasladó insumos básicos a través de vuelos de la Fuerza Aérea Argentina. El Ministerio de Salud, por su parte, aportó ambulancias, medicamentos y un hospital móvil con 40 plazas para reforzar el sistema de emergencias local.

“El Ministerio de Economía aprobó una ayuda económica extraordinaria al municipio de Bahía Blanca de $10.000 millones para reparación de los daños ocasionados y asistencia directa en el proceso de recuperación de la ciudad”, agregó el Ejecutivo.

Para cerrar, el Ejecutivo manifestó que “todas las áreas del Gobierno permanecerán abocadas, junto al municipio de Bahía Blanca y la provincia de Buenos Aires, a la asistencia de los damnificados en este momento de dolor para todos los argentinos”.

El intendente de Bahía Blanca estimó que se necesitarán al menos $400.000 millones para reconstruir la ciudad

Este domingo, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, dio una conferencia donde informó que la inundación dejó daños por 400.000 millones de pesos en infraestructura. Pese a que ya pasaron 48 horas de las intensas lluvias que cayeron y provocaron el desborde del canal Maldonado y del Arroyo Napostá, todavía las calles continúan anegadas y las casas quedaron inhabitables.

“Sabemos el dolor que nuestra gente está pasando”, dijo el funcionario frente a los distintos medios de comunicación. Y agregó: “Hoy nos vuelve a tocar atravesar este momento en esta ciudad, a sus vecinos, gente noble, trabajadora, respetuosa. Pero así como nos pusimos de pie por lo ocurrido aquel 16 de diciembre en estos 15 meses que estuvimos trabajando, vamos a trabajar para llegar a donde debemos llegar”.

