Estrategia electoral: cómo se organiza la UCR en el país y qué se hará en Corrientes

La UCR ya puso en marcha su estrategia electoral: amoldar los acuerdos a las necesidades provinciales. Santa Fe fue la primera, pero, al mantener la misma alianza que le garantizó el triunfo en el 2023, no hubo sorpresas. Chaco, en cambio, decidió asociarse con La Libertad Avanza. Sin muchos rodeos, en el comunicado que difundió Leandro Zdero reconoció que detrás del acercamiento hay promesas del gobierno nacional para concretar obras claves. En el medio llegó la convocatoria a la Convención Nacional para el próximo 25 de abril, que generó confusión en algunos y rechazo en otros. ¿Qué se van a debatir? ¿Qué ideas van a rechazar y a cuáles van a adherirse? El órgano partidario define, entre otros puntos, las políticas de alianza que deben respetar los candidatos. Sin embargo, crecen las críticas por la falta de diálogo por parte de las autoridades, en especial contra Martín Lousteau, y algunos sectores creen que pueden condicionar las listas para la pelea nacional por las bancas.

La última Convención del 2023 hizo un llamado a ampliar Juntos por el Cambio, en medio de una guerra entre palomas y halcones. Hoy esa coalición es casi inexistente. Sólo sobrevive en los territorios en los que los libertarios rechazaron sumarse. Maximiliano Pullaro, por ejemplo, siempre supo que La Libertad Avanza pretendía llegar a la elección con candidatos puros. “¿Por qué querrían aliarse con nosotros?”, solía reflexionar el gobernador santafesino con su equipo. Para la elección convencional constituyente apostó por respetar la representación de los partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe: UCR, el PRO y el Socialismo, entre otros.

En Jujuy, provincia que gobierna Carlos Sadir, hombre que responde a Gerardo Morales, ocurrió un panorama similar. Para el cierre de alianzas de esta semana, la UCR sumó a más de 40 partidos para conformar el frente con el que intentará sostener su mayoría en la Cámara de Diputados: eligió el nombre Jujuy Crece en reemplazo de Cambia Jujuy. La Libertad Avanza, por su parte, decidió no sumar aliados para competir en las elecciones legislativas provinciales del próximo 11 de mayo. Chaco es, hasta el momento, la primera provincia en oficializar un acuerdo con los libertarios. Mendoza, donde gobierna Alfredo Cornejo, quiere seguir sus pasos. Corrientes, por otra parte, tiene el desafío de enfrentar a libertarios que competirán solos por la Gobernación. Los territorios porteño, bonaerense y cordobés son los que más incógnitas presentan para resolver sus armados.

Alfredo Cornejo es uno de los gobernadores que cuestiona la convocatoria a la Convención Nacional. No descarta una alianza con Javier Milei en Mendoza

Rodrigo de Loredo maneja encuestas que le muestran un dato importante: si La Libertad Avanza lo elige para encabezar la lista de diputados sacan 50 puntos. “El radicalismo debe ocupar el primer lugar de una lista en alianza”, definió Marcos Ferrer, intendente y presidente de la UCR Córdoba. El aliado de De Loredo reconoció que los libertarios desean un “armado puro” pero insistió en la necesidad de construir un “frente electoral con la UCR encabezando”. Según pudo saber Infobae, evitarán dar definiciones hasta que lleguen los plazos obligatorios. “No hay nada definido. Nosotros seguimos en la postura de apoyar las medidas que nos parecen razonables del Gobierno y rechazar las que no”, explican en el entorno del presidente del bloque en la Cámara de Diputados.

Enfrente tienen a Ramón Mestre, el ex intendente de la ciudad capital que impulsa la idea de competir con la histórica Lista 3 y pelear, al menos, por una de las bancas que se ponen en juego. “Estoy convencido de que con La Libertad Avanza no tenemos nada que ver. Hasta el hartazgo digo que no es momento de proyectos personales, ni de tibieza. Es momento de tomar una postura partidaria en defensa de la República, de la educación y la salud pública; de los sectores más golpeados, la producción, los jóvenes, los jubilados y los trabajadores", expresó en sus redes sociales.

“El partido debe enfocarse en el electorado de centro, tantas veces postergado y vacante, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires”, expresó Carla Carrizo en el Foro Encuentro Reformista. Es el objetivo que marca Lousteau en sus últimas declaraciones. Como adelantó este medio, el senador analiza competir por una banca en la Legislatura porteña. Hasta el momento sólo cuentan con el apoyo del Socialismo y Graciela Ocaña. El PRO y la Coalición Cívica ya se despidieron de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, los adversarios de Lousteau comenzaron a desconfiar de sus planes. Lo acusan de haber acercado posiciones con Jorge Macri y hasta creen que el senador busca disputarle votos a Leandro Santoro. Guga no se queda callado. En una comisión del Senado acusó a sus correligionarios de “especular” y hacerse los distraídos por “conveniencia de corto plazo”. El que recogió el guante y le respondió fue Maximiliano Abad. Más allá del cruce público, ambos tienen una disputa partidaria en la provincia de Buenos Aires. Sus candidatos se enfrentaron por la presidencia del Comité, y la elección terminó judicializada con una interna cada vez más profunda.

Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer buscan posicionarse en medio de la fuerte interna de la UCR de Córdoba

En Evolución también quieren pelear por el “espacio de centro” en la provincia de Buenos Aires. El oficialismo que representa Abad no termina de dar definiciones. La semana pasada se había anunciado un acto con los referentes del PRO, encabezados por Cristian Ritondo, que debió ser suspendido por el trágico temporal de Bahía Blanca. Si bien se reprogramó para el próximo martes, hay voces que hablan de la incomodidad con la que se encontró el actual presidente de la UCR bonaerense: mientras evita hablar de alianzas electorales, Ritondo confirmó en una entrevista televisiva que busca un acuerdo con La Libertad Avanza.

Con las provincias decididas a imponer sus necesidades a la hora de sellar alianzas, un sector importante de los radicales no encuentra motivos para convocar a una Convención Nacional. Si bien Lousteau deslizó en varias oportunidades que la idea es darle “libertad de acción” a cada territorio, hay dudas por la posibilidad de que pongan condiciones para la conformación de las listas por las bancas nacionales. Y, sobre todo, por el habitual documento final donde - probablemente- el oficialismo haga valer su número y lance fuertes críticas a Javier Milei.

