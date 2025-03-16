Cristina criticó al Gobierno por el accionar de la Policía en la marcha de los jubilados

La titular del Partido Justicialista (PJ) Cristina Kirchner criticó al Gobierno por el accionar de la Policía en la marcha de los jubilados del miércoles pasado en el Congreso: “Mandaron a apalear viejos y fusilar a un fotógrafo”. La movilización terminó con violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

La expresidenta publicó en su cuenta de X: “Che Milei… ¡lo tuyo, cada vez peor! y este viernes, la verdad, batiste récords… el viernes por la mañana en Expoagro intentaste explicar porque habías tardado tantos días en ir a Bahía Blanca diciendo que no querías ‘caranchear’ con la tragedia sacándote ‘una foto linda’“.

Cristina Kirchner cuestionó: “Lástima que, cuando decías eso, tenías a (el diputado de La Libertad Avanza) José Luis Espert sentado a la derecha, tu candidato a diputado en la Provincia para las próximas elecciones, que fue el primero en ‘caranchear’ sacándose una foto mirando el mapa de Bahía con cara de preocupado".

La titular del PJ además cuestionó duramente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Y de la que tenías sentada a tu izquierda, mejor ni hablar… tu ministra de Seguridad... ex montonera, ex menemista, ex cavallista, ex delarruista, ex macrista… en realidad, me parece que siempre fue un ex ser humano. ¿Me querés decir cómo podés hablar de casta política con esa gente sentada a tu diestra y siniestra y a continuación gritar: ¡Viva la libertad carajo!?“.

Cristina Kirchner le hizo fuertes críticas al accionar de la Policía en la marcha de los jubilados, con acusaciones de mandar a “apalear viejos y fusilar a un fotógrafo que aún lucha por su vida; por el solo hecho de manifestarse los primeros y ejercer su profesión el segundo”.

La expresidenta además le hizo fuertes acusaciones al Presidente: “Al mismo tiempo que, a las trompadas, hacías levantar la sesión de la Cámara de Diputados porque te iban a sacar las facultades delegadas”.

La titular del PJ redobló las críticas contra Milei: “¿En serio tenemos que creerte que a vos te gusta la libertad? ¿En serio que la libertad avanza en Argentina?... daaaale, dejá de mentir Milei… Ya se te nota mucho".

Cristina Kirchner redobló los cuestionamientos contra el gobierno de Javier Milei

“Seguiste nomás haciendo desastres ese viernes. Saliste de ahí y le hiciste vender al Banco Central 474 millones de dólares para seguir con la ficción del precio barato de tu dólar oficial… debo reconocer que a (el ex ministro de Economía) Domingo Cavallo la convertibilidad le duró bastante más. ¡474 millones de dólares! bastante más de lo que se necesita para reconstruir Bahía Blanca y lo quemaste en una tarde, Milei".

“Y sobre mojado, llovido. A las 4 de la tarde de ese fatídico viernes, el INDEC informó, no sólo que la inflación volvió a subir, sino que, además, se disparó otra vez al rubro ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’ que, como vos bien sabés, ‘economista experto en crecimiento con y sin dinero’, es el principal gasto de la inmensa mayoría de las familias argentinas. Haceme el favor, tira el manual de la escuela austríaca que el consumo no repunta desde hace 15 meses, o sea, desde cuando vos llegaste al gobierno y reconocé de una vez por todas que, por lo menos en la Argentina, el problema de la inflación es la escasez de dólares que, cuando se suma al altísimo endeudamiento en esa moneda, hace estallar la economía".

“P/D: Y si crees que vas a solucionar este problema con un nuevo préstamo del Fondo Monetario… ¡acordate de Mauricio Macri! que, a pesar de que le dieron 57 mil millones de dólares -cuando desde el año 2005 no le debíamos nada al Fondo- se le disparó la inflación y ni siquiera pudo reelegir en 2019″.

“Y si no te alcanza… ¡acordate de Alberto Fernández! que pateó los vencimientos de capital -que tenés que empezar a pagar vos en el 2026 y 2027- y se disparó aún más la inflación y tampoco pudo reelegir. Aunque, nobleza obliga, debo reconocer que no quiso nuevo endeudamiento y no hizo uso de los 12 mil millones de dólares que faltaban desembolsar del programa de Macri".

“Mirá Milei. La cosa es más simple. durante el 2016 y el 2017, el país que más se endeudó en dólares fue la Argentina de Macri. En el 2024, durante tu gobierno, la moneda que más se valorizó contra el dólar en el mundo fue el peso argentino… y ahí tenés millones de argentinos que, como en otras épocas, les sale más barato comer, vestirse y veranear en el extranjero que en su país. ¿Qué puede salir mal?“.

“P/D 2: de la crypto estafa de la que participaste hoy no te voy a decir nada porque eso viene para largo y cada vez peor”.

TN