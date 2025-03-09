Fuerte crítica de Cristina Kirchner a Milei por el acuerdo con el FMI

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó este domingo a Javier Milei por la columna de opinión que publicó sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la que el mandatario justificó el endeudamiento con el organismo internacional asegurando que es para “sanear el BCRA" y así "terminar" con la inflación. "Al final terminaste haciendo lo mismo que Macri. Te falló el experimento de la Escuela Austríaca, estás con el agua al cuello porque te faltan dólares y tirás la toalla pidiéndole un préstamo al FMI", lo desafió CFK por redes sociales y agregó: "Dejá de mentirle a la gente".

En un extenso tuit, la expresidenta criticó al ultraderechista por decir que el préstamo del FMI no va a generar deuda nueva porque se utilizará para "pagar las Letras Intransferibles" que el Tesoro le debe al Banco Central "¿En serio nos estás diciendo que te van a dar millones de dolares y que no va a aumentar la deuda externa argentina? Daaaaale! Lo mismo que hizo Macri cuando dijo que se endeudaba en dólares para pagar el déficit en pesos y el Toto Caputo le terminó pidiendo 57 mil millones de dólares al FMI", planteó la presidenta del Partido Justicialista (PJ).

El tuit completo de Cristina Kirchner

Che Milei! AL FINAL TERMINASTE HACIENDO LO MISMO QUE MACRI.

Te falló el experimento de la Escuela Austríaca, estás con el agua al cuello porque te faltan dólares y TIRÁS LA TOALLA PIDIÉNDOLE UN PRÉSTAMO AL FMI.

Acabo de leer la nota que publicaste ayer en La Nación donde querés explicar lo inexplicable: que vas a pedir miles de millones de dólares al FMI sin que ello genere deuda nueva, porque con esos dólares vas a pagar las Letras Intransferibles que el Tesoro le debe al Banco Central. ¿EN SERIO NOS ESTÁS DICIENDO QUE TE VAN DAR MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y QUE NO VA A AUMENTAR LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA? Daaaaale! Lo mismo que hizo Macri cuando dijo que se endeudaba en dólares para pagar el déficit en pesos y el Toto Caputo le terminó pidiendo 57 mil millones de dólares al FMI.

¿O sea que PARA VOS, “economista experto en crecimiento con o sin dinero”, ES LO MISMO UNA DEUDA DE LETRAS INTRANSFERIBLES ENTRE EL TESORO Y EL BCRA (O SEA, UNA DEUDA INTRA-ESTADO, UNA DEUDA INTERNA) que no es exigible, no tiene valor de mercado, con tasa de interés más baja y, además, sujeta a legislación nacional; QUE UNA DEUDA DE ARGENTINA CON EL FMI, que tiene condicionalidades sobre la política económica nacional, cuya tasa de interés más recargos ronda el 7%, que no admite quitas y que somete al país a legislación y jueces extranjeros?

Además… ¿NO ERA QUE QUERÍAS CERRAR EL BANCO CENTRAL porque era el ladrón más grande que existía en el Argentina; Y RESULTA QUE AHORA PEDÍS UN PRÉSTAMO AL FMI PARA “FORTALECER” SU BALANCE? Andaaaaaa!!

DEJÁ DE MENTIRLE A LA GENTE MILEI… No te cree nadie. EN REALIDAD ESTÁS TAN DESESPERADO PORQUE TE FALTAN DÓLARES que vas a terminar haciendo el pésimo negocio para los intereses del país de CAMBIAR UNA “DEUDA BARATA” Y CONTROLABLE POR OTRA “DEUDA MÁS CARA” QUE, ADEMÁS, SOMETE A LA ARGENTINA A LA EXTORSIÓN PERMANENTE: “papelitos de colores” (como le llaman algunos a las Letras firmadas por el Tesoro) por deuda en dólares contantes y sonantes del FMI. Y esto de los “papelitos de colores” lo sabés muy bien… porque el año pasado vos, Toto Caputo y Bausilli, desde el BCRA, mandaron a pérdida Letras Intransferibles por miles de millones de dólares como si nada.

La verdad de la milanesa es que hace rato te diste cuenta que ESE VERSO que siempre recitás… “LA INFLACIÓN ES SIEMPRE Y EN TODO LUGAR UN FENÓMENO MONETARIO GENERADO POR UN EXCESO DE OFERTA DE DINERO”… y que volviste a repetir en el encabezado de la nota de La Nación; ES FALSO. Por eso hace rato que LA ÚNICA RECETA QUE ESTÁS APLICANDO CONTRA LA INFLACIÓN ES TENER PISADO EL PRECIO DEL DÓLAR OFICIAL Y RIFAR MILES DE MILLONES DE DÓLARES PARA MANTENER A RAYA LOS FINANCIEROS y evitar que se te dispare la brecha cambiaria y, junto a ella, los precios. Se nota mucho Milei.

LA PREGUNTA DEL MILLÓN: ¿Que te va a exigir el FMI con el tipo de cambio? DEVALUACIÓN ¿ANTES O DESPUÉS DE LAS ELECCIONES?

P/D: Ah… y otra cosa. Deja de repetir la mentira de que sos el primer gobierno de la historia que tiene superávit pagando deuda.

NÉSTOR KIRCHNER LE PAGÓ AL FMI la totalidad de la deuda en el 2005, el mismo año PAGÓ EL PRIMER VENCIMIENTO DEL BODEN 12 (título que se entregó en el 2002 a los ahorristas en dólares que perdieron sus depósitos en mano de los bancos durante la caída de la convertibilidad) continuando con los vencimientos de los años 2006 y 2007, AÑOS EN QUE TAMBIÉN PAGÓ INTERESES DE LA DEUDA REESTRUCTURADA (CON LA QUITA DE CAPITAL E INTERESES MÁS GRANDE DE TODA LA HISTORIA) Y LOS CUPONES DEL PBI, y TODO ELLO CON SUPERÁVIT. Te guste o no Milei, CON LA GENTE ADENTRO, DESENDEUDAMOS A LA ARGENTINA COMO NADIE. Sino, preguntale a Dujovne, Ministro junto a Toto Caputo en su versión macrista.

¿Y sabés qué? Desde la sanción de la Ley Sáenz Peña SOMOS LA ÚNICA FUERZA POLÍTICA QUE, ELEGIDA POR EL VOTO POPULAR, CUMPLIMOS TRES PERÍODOS DE GOBIERNO CONSECUTIVOS (2003-2015)… y además, aumentando la cantidad de votos de elección a elección.

A VOS Y A TU HERMANA ESO NUNCA LES VA A PASAR.

Página 12