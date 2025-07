Jorge Macri apuntó contra Adorni y advirtió al Gobierno por el rumbo de la economía

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a apuntar contra el vocero presidencial y cabeza de lista de legisladores porteños de La Libertad Avanza, Manuel Adorni: “Si la motosierra es tu única herramienta, es riesgosa”. El líder del PRO en la ciudad de Buenos Aires además advirtió al Gobierno por el rumbo de la economía: “El laburante ve que la guita alcanza menos”.

Macri destacó la salida del cepo cambiario pero alertó sobre la inflación del 3,7% en marzo: “Yo creo que darle certeza a la economía es muy importante, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) busca eso. Más allá de los datos macro, lo que me preocupa hace tiempo es el tejido social de clase media, gente que labura y que no está viendo que la economía arranque".

El jefe de gobierno porteño dijo: “El último mes la inflación fue importante, quebró esa tendencia a la baja que venía teniendo, el 3,7%, con mucha inflación en alimentos. El laburante lo ve, la guita alcanza menos. Abril parece que arrancó igual, entonces espero que esta buena noticia de la macroeconomía traiga un poco de bienestar al día a día de la gente, que se estabilice el dólar”.

Macri redobló las críticas contra la campaña de Adorni: “Si la motosierra es tu única herramienta, es riesgosa. No los oigo hablar de la motosierra en provincia de Buenos Aires o en otros lados”.

Macri dijo: “El espíritu de la motosierra en manos del presidente Javier Milei lo entendí en el sentido de algunos lugares donde él tiene que enfrentar un Estado destrozado. Hace muchos años que la ciudad de Buenos Aires tiene equilibrio fiscal, el menor nivel de deuda en los últimos nueve años, acá no hay un problema de equilibrio fiscal".

El jefe de gobierno porteño advirtió, en declaraciones a Radio Rivadavia: “La motosierra se puede llevar puestas cosas importantes, como la educación pública, o nuestros hospitales. Hay que tener cuidado”.

Macri dijo que están “dispuestos a intentar buscar acuerdos en distintos lugares” con LLA, en plena tensión por falta de alianza en CABA, previo a las legislativas locales: “Hasta ahora no tuvimos éxito, veremos cómo avanza lo de provincia de Buenos Aires, hasta ahora hubo algunas fotos”.

El jefe de gobierno porteño explicó que su primo, el jefe del PRO, Mauricio Macri, supervisa las negociaciones en Provincia: “Uno de los requerimientos que hizo Mauricio es que si hay un acuerdo, que sea de partidos. O sea, la boleta tiene que decir: ‘PRO - La Libertad Avanza’, o ‘La Libertad Avanza - PRO’. No es un problema de orden de factores, pero tiene que verse que esté el partido, no es: ‘Venís y me llevás puesto’. Ojalá se pueda encontrar un acuerdo, porque a mí lo que me preocupa es que le demos aire al kirchnerismo”.

