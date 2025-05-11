Chaco, Jujuy, San Luis y Salta van a las urnas bajo la mirada del oficialismo

Este domingo 11 de mayo son las primeras elecciones legislativas del año, ya que las del 13 de abril en Santa Fe fueron Paso en algunos municipios y para elegir convencionales constituyentes. Ahora, se votarán legisladores provinciales en San Luis, Chaco, Jujuy y Salta.

El dato es que se utilizan tres sistemas electorales diferentes en cuatro provincias. Chaco y Jujuy harán uso de la tradicional boleta partidaria de papel, mientras que en San Luis se utiliza por primera vez la Boleta Única; y en Salta se llevan a cabo los comicios mediante el voto electrónico.

San Luis es la primera provincia que usa de la Boleta Única de Papel, sistema que se replicará -también de manera inédita- en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El gobernador Claudio Poggi impulsó este cambio, que fue más profundo y eliminó también la Ley de Lemas y las Paso.

Se trata de una de las jurisdicciones con sistema bicameral, por lo que se votan diputados y senadores provinciales. Allí, asoman dos fuerzas como las principales contendientes: Ahora San Luis (un JxC ampliado), del gobernador Poggi; y el Frente Justicialista, del exmandatario Alberto Rodríguez Saá.

La particularidad es que el oficialismo nacional tiene representación en dos listas, aunque ninguna con el sello de La Libertad Avanza.

En Salta se utiliza el voto electrónico desde el 2009. También allí se eligen diputados y senadores provinciales, y concejales en una veintena de municipios.

Entre las principales fuerzas que compiten en la provincia, se encuentran la Alianza por la Unidad de los Salteños, que tiene al gobernador Gustavo Saénz como líder. La Libertad Avanza, tiene a Alfredo Olmedo como principal referente y se presenta con lista propia.

Otra cara conocida que se presente en la elección es la de la exsecretaria de Minería, Flavia Royón, por el Frente Vamos por Salta, que compite en 11 distritos.

Chaco y Jujuy, con lista sábana

En Jujuy habrá 12 boletas en el cuarto oscuro, caso similar al de Chaco, donde habrá 11 listas que competirán por renovar la Cámara de Diputados provincial.

En Jujuy se eligen 24 diputados provinciales y concejales en varios distritos. Se presentan 13 listas, donde el Frente Jujuy Crece es el espacio del gobernador Carlos Sadir.

La Libertad Avanza tiene lista propia, aunque hay otras 2 listas que representan los valores liberales: el Frente Transformación Libertaria y el Frente Unir Liberal. El Frente Justicialista es la principal lista del peronismo. En tanto, el diputado nacional Alejandro Vilca lidera la lista del Frente de Izquierda para la Legislatura provincial.

El caso de Chaco es particular porque es el primer gobierno provincial que oficializó un acuerdo con La Libertad Avanza. El Gobernador Leandro Zdero es radical y llegó al gobierno por la casi extinta Juntos por el Cambio. Su lista es Chaco Puede+ La Libertad Avanza.

El peronismo, en tanto, apuesta fuerte al regreso de un viejo conocido: el exgobernador Jorge Capitanich. Encabeza la lista Chaco Merece Más. No será la única lista justicialista, ya que un grupo de intendentes se puso detrás del armado de Frente Primero Chaco.

TN