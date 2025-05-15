El Gobierno afina la estrategia de financiamiento en dólares

A falta de menos de un mes para la fecha de la primera revisión con el FMI, el Banco Central (BCRA) todavía debe acumular una buena cantidad de reservas si quiere cumplir con la meta. Entre los privados, algunos analistas creen que el Gobierno se excusará ante el organismo por no haber conseguido el objetivo.

Sin embargo, la estrategia financiera oficial parece apuntar, al menos, a mostrar un esfuerzo por cumplir el objetivo acordado. Por un lado, negocia un repo con bancos por US$2000 millones, tal como se anunció en la presentación de la fase tres del plan económico.

Si se concreta ese préstamo con entidades financieras, y teniendo en cuenta el desembolso de US$500 millones que realizó el BID este martes, la consultora Outlier estimó que las necesidades de acumulación de reservas para cumplir con la meta del 13 de junio se reducen a poco menos de US$2500 millones.

El Gobierno ratificó también que el BCRA no comprará dólares si el tipo de cambio no toca el piso de la banda. Si bien la cotización está mas cerca del mínimo que del máximo, no llegó al valor que genera las compras y, mientras tanto, los pagos al FMI y otros acreedores deterioraron las reservas internacionales que retrocedieron US$641 millones desde el pico de US$39.291 millones que tocaron el 28 de abril pasado.

Por eso, para cubrir ese bache, una de las opciones que evalúa el equipo económico es emitir un bono peso-linked. ¿Cómo funciona? Es un título denominado en pesos, que se suscribe y paga en dólares al tipo de cambio vigente en el momento del vencimiento. Así lo anticiparon funcionarios del equipo económico como Federico Furiase y Felipe Núñez.

“La tasa de interés sería en pesos y, en caso de tratarse de un instrumento cero cupón, el monto total se cancelaría en dólares al vencimiento. Este ingreso contaría para la meta de reservas, ya sea que los mantenga el Tesoro depositados en el BCRA, como así también que se los venda a este”, especuló Outlier. A partir de los trascendidos, la consultora estimó que se podría realizar una primera colocación de US$1000 millones para testear al mercado y luego alguna adicional.

En otra firma, algo más optimistas, dijeron que el Gobierno podría conseguir hasta US$2000 millones de hedgefunds (fondos de cobertura) con este instrumento.

Así, el Gobierno busca aprovechar el apetito que los inversores del extranjero tienen por entrar a la tasa en moneda local. “Un ‘peso-linked’ facilita el carry externo, saltando la restricción de seis meses”, dijeron desde Max Capital, en relación con la obligación de permanencia de 180 días que se impuso para los inversores del exterior que quieran entrar vía mercado cambiario oficial a bonos en pesos.

Sin embargo, lo lógico los inversores que compren esos títulos también se cubran de la eventual volatilidad cambiaria en el mercado de dólar futuro. Por eso, la intención de colocar deuda de este tipo estaría correlacionada con la presunta intervención del BCRA en ese segmento durante los últimos días que tiende a asegurar tasas en dólares para quienes suscriban los títulos.

Entre los beneficios que tiene la emisión de un bonos peso-linked junto con la presión a la baja en la cotización del dólar futuro para la estrategia financiera del Gobierno, Outlier mencionó:

Facilita la acumulación de reservas, ya que permite captar divisas directamente por parte del Tesoro, que luego puede venderlas o simplemente depositarlas en el BCRA para que se contabilicen como parte del cumplimiento con el FMI.

Colabora con el objetivo oficial de llevar el tipo de cambio hacia el piso de la banda, lo que tendría un efecto contractivo sobre la inflación.

Permite evitar una suba adicional de las tasas en pesos, algo que claramente no forma parte del esquema deseado por el Gobierno.

Riesgos a la vista

Por el lado de los peligros de la deuda peso-linked, en cambio, desde una casa de Bolsa advirtieron: “Puede haber buena demanda aunque debemos alertar que el mecanismo es una manera distinta de llamar a lo que en 2016/2017 fue la compra de reservas contra emisión de Lebac entre privados. Esto baja el tipo de cambio real a costa de financiamiento externo, algo que sabemos que fue una política que terminó mal cuando el desarme de la posición demanda las divisas ingresadas”.

Por el contrario, indicaron: “Parece mucho más lógico que se compren divisas directamente en lugar de comprarlas por esta vía, mientras se monetiza la demanda de pesos cancelando deuda en pesos que no se renueva”.

En Outlier coincidieron con el diagnóstico y apuntaron que el principal riesgo reside en que al vencimiento del bono peso-linked, podría reaparecer una fuerte demanda de dólares en el mercado si no existe, para entonces, una expectativa de mejora en la situación macroeconómica o una alternativa de inversión con rendimientos atractivos similares a los actuales.

Fuente: TN.

