Elecciones en Caba: cerraron las mesas y aguardan los primeros resultados oficiales

Como estaba previsto, a las 18 cerraron las 8.825 mesas de votación en la Ciudad de Buenos Aires. De los casi 3 millones de porteños que estaban habilitados para sufragar, se presentó poco más del 55% ante las urnas, según las proyecciones oficiales realizadas por el Instituto de Gestión Electoral (IGE) de CABA. De confirmarse, el nivel de participación es sensiblemente menor a la media que ostenta el distrito. Una referencia: en las elecciones locales de 2021, la participación fue de 73,4 por ciento.

El titular del IGE, Adrián González, anticipó además que esperan difundir los primeros datos entre las 19:30 y las 20. Si bien el Código Electoral prohíbe informar números antes de las 21, el Tribunal Electoral de CABA emitió un fallo la semana pasada que introduce una excepción y podrán publicarse porcentajes oficiales una vez que se hayan contabilizado el 33% de las mesas de las 15 comunas.

A diferencia de otras elecciones, esta vez los partidos evitaron circular internamente datos de boca de urna. Argumentaron también que es muy difícil hacer una proyección certera a partir de la implementación del sistema de Boleta Única Electrónica, que funcionó rápido y bien, casi sin inconvenientes. “Antes los fiscales sabían cómo venía su candidato por la cantidad de veces que entraban al cuarto oscuro a reponer boletas, eso ahora se acabó y es todo mucho más difuso”, explican. En cambio, en redes sociales los usuarios que responden a cada tropa jugaron al límite hasta último momento con el objetivo de capitalizar el “voto útil”.

Igualmente se especula con que no habrá grandes sorpresas con respecto al escenario que proyectaban los encuestadores en la previa y los libertarios, con Manuel Adorni como principal candidato, el peronismo (Leandro Santoro) y el PRO (Silvia Lospennato) terminarán en los primeros tres lugares. La diferencia entre ellos dependerá en gran parte del desempeño de otros retadores, como Horacio Rodríguez Larreta, que compitió con su propio sello luego del fallido intento presidencial en 2023. El ex alcalde aspira a ingresar a la Legislatura y consolidar su propuesta para competir en 2027 nuevamente por la jefatura de Gobierno.

La jornada de votación expuso una tensión máxima entre Mauricio Macri y el presidente Javier Milei. El fundador del PRO señaló a los libertarios por los videos fake que circularon anoche. El jefe de Estado le respondió y lo trató de “llorón”. De la intensidad del cruce subyace una pregunta obvia: ¿cómo es posible que a partir de mañana se olviden de las diferencias y cierren un entendimiento para competir contra el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Parece difícil, casi imposible, aunque seguramente la respuesta dependerá de los resultados finales de esta jornada.

Los resultados también servirán para juzgar hasta que punto fue acertada la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, de desdoblar las elecciones con el argumento de municipalizar el debate. En rigor, la jugada fue adoptada con el objetivo de mantener el liderazgo en una ciudad donde el PRO gana elecciones ininterrumpidamente desde el 2005, cuando Marcos Peña superó al peronismo como candidato a legislador porteño, colgado de la boleta que llevaba a Mauricio Macri como candidato a diputado nacional. Si la lista de Lospennato no termina primera, el revés será leído también como un pulgar negativo a estos primeros dos años de gestión de Jorge Macri.

