La oposición busca conseguir quórum para debatir una pesada agenda para el Gobierno

La Cámara de Diputados podría vivir este miércoles una sesión clave, luego de que la oposición solicitara debatir un extenso temario que incluye reformas jubilatorias, la declaración de emergencia para zonas inundadas en la provincia de Buenos Aires, la designación de representantes en la Auditoría General de la Nación y la conducción de la comisión investigadora por el escándalo $Libra.

El oficialismo calificó la maniobra como “una sesión inviable” y la interpreta como un intento de golpear políticamente al gobierno de Javier Milei, apenas días después del triunfo de Manuel Adorni en las elecciones porteñas.

La convocatoria, impulsada por bloques dialoguistas y sectores del peronismo, dependerá de alcanzar un quórum que, según admiten desde los convocantes, sería ajustado: “Será una sesión larga y muy caliente”, anticiparon.

El primer punto a resolver por la oposición es definir si logran los 129 diputados sentados en sus bancas para abrir el recinto de la Cámara baja a partir de las 12 del mediodía.

Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y Encuentro Federal vienen trabajando en conjunto para sesionar este miércoles. Se pusieron de acuerdo en el temario, aunque no en los proyectos a aprobar.

Los libertarios no están quietos y el propio Martín Menem, presidente de la Cámara, llamó durante toda la tarde a diferentes legisladores buscando que se reprograme la sesión y que, por lo tanto, no haya quórum. Algunos llamados también alcanzaron a gobernadores provinciales, protagonistas externos desde hace tempo de las discusiones parlamentarias.

El bloque de los radicales críticos de Democracia para Siempre, que preside Pablo Juliano, tiene dificultades para garantizar la totalidad de sus integrantes sentados en sus bancas. El diputado Fernando Carbajal anticipó que no dará quórum por conflictos internos, mientras que las diputadas Marcela Ántola y Melina Giorgi no estarán presentes a pedido de sus provincias, Entre Ríos y Santa Fe, respectivamente. Otra baja será la del jujeño Jorge Rizzoti que está de viaje.

Las dudas desde Encuentro Federal están puestas en la posición que adoptarán los representantes por la provincia de Córdoba que responden al gobernador Martín Llaryora. Mientras que, desde Unión por la Patria, aseguran por lo bajo que podrían sufrir alguna baja de sus 98 integrantes. La Coalición Cívica, con sus seis integrantes, aseguró que estará sentada en el recinto y lo mismo harán los representantes del Frente de Izquierda.

Los proyectos

El presidente de la Cámara, Martin Menem, convocó para este miércoles a las 10:30 a reunión de Labor Parlamentaria a los jefes de todas las bancadas para coordinar la sesión.

La oposición propondrá que el primer tema a debatir sea la elección del presidente de la comisión investigadora por el caso $Libra. Un tema que generará una fuerte discusión reglamentaria, ya que Menem considera que deben presentar un dictamen nuevo y no hay antecedentes parlamentarios en donde el recinto haya votado a una autoridad de comisión sin la presentación de un proyecto de resolución. “Sería un mal antecedente”, aseguran desde la conducción del Palacio legislativo.

Los diputados buscaron integrarla, pero sus 28 integrantes están divididos en 14 diputados para cada sector. El pasado 30 de abril la oposición propuso a la diputada Sabrina Selva (UxP), mientras que el oficialismo postuló al libertario Gabriel Bornoroni. Al empatar, buscarán que se resuelva este miércoles en el recinto.

En segundo lugar, buscarán tratar la designación de los auditores generales para la AGN. Son tres representantes en el organismo de control por la Cámara de Diputados que desde hace más de un año no son designados por el Cuerpo. Encuentro Federal propone el nombramiento del actual diputado Emilio Monzó, mientras que UxP hace lo propio con Juan Ignacio Forlón y dejarán un lugar vacante para que sea designado por La Libertad Avanza. La propuesta del oficialismo es llevar a la AGN a Santiago Viola, el apoderado del partido libertario del presidente Javier Milei. Esa propuesta es rechazada por la UCR, que desde un principio propuso al exdiputado Mario Negri para ocupar uno de los sillones del organismo. Ahora el radicalismo se quedaría sin representantes por la Cámara baja.

El expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, será postulado para ocupar un cargo de auditor en la AGN

Mientras que Martín Menem presentó y comenzará su tratamiento este miércoles un proyecto integral para modificar la ley que creó la Auditoría General de la Nación, su conformación y la duración de los mandatos de los auditores que será de cuatro años, actualmente es de ocho, y señalan, además, que “la AGN es un ente autónomo dependiente del Congreso de la Nación con personería jurídica propia, autarquía administrativa e independencia funcional y financiera”.

El debate por las reformas jubilatorias

En tercer lugar, la propuesta será debatir las reformas jubilatorias. Hay 14 dictámenes que, en las últimas horas del martes, intentaron acercar posiciones diputados de Encuentro Federal con Victoria Tolosa Paz de UxP, buscando alternativas de consenso entre las distintas propuestas.

La Moratoria Previsional que impulsa el kirchnerismo no encuentra consenso entre el resto de los bloques, más allá del acompañamiento de la Izquierda y de los socialistas, Esteban Paulón y Mónica Fein. Lo que llevaría a que se acompañe la propuesta de Nicolás Massot de Encuentro Federal de crear la prestación proporcional a los años de aportes, eliminando el requisito de los 30 años.

De esa manera sería un remplazo de lo que fue la Moratoria Jubilatoria que venció el pasado 23 de marzo y tendría un cálculo del 85% de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que por ley es menor a la jubilación mínima (el 80%), más el 1,5% adicional por año de aporte que haya realizado el trabajador.

Unión por la Patria buscará, en ese caso, que la base sea directamente la PUAM, y de allí se calculen los años de aportes. Una idea que podría lograr los acuerdos necesarios y avanzar en beneficio de los próximos jubilados. También hay dictámenes que señalan una actualización del bono de las jubilaciones mínimas, que es, desde diciembre de 2023, de 70 mil pesos, y solicitan elevarlo a 115 mil. Y un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones.

Silvana Giudici, la diputada Pro es quien propuso la creación de una comisión de expertos a discutir una reforma previsional.

Por su parte La Libertad Avanza, junto al MID, los radicales libertarios de Liga del Interior, que encabeza Pablo Cervi, y el PRO que responde a Patricia Bullrich, proponen la creación de una comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma Integral del Sistema Previsional Argentino. La iniciativa apunta a estudiar, analizar y proponer al Congreso un proyecto que comprenda la reforma estructural del régimen de jubilaciones y pensiones. Un proyecto presentado por la diputada Silvana Giudici y que fue acompañado por los libertarios y sus socios. La UCR de Rodrigo de Loredo también propone el análisis de especialistas.

Por último, será el turno de la declaración de Emergencia a los municipios bonaerense afectados por las inundaciones del fin de semana. El proyecto llega con la firma del radical Facundo Manes y un amplio abanico político. La iniciativa establece la declaración de zona de desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva por el término de 180 días, prorrogables por igual plazo, para los distritos de Exaltación de la Cruz, Campana, Zárate, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Salto, Chacabuco, Baradero, Rojas, San Andrés de Giles, Luján, Moreno, Lanús y Lomas de Zamora afectados por las inundaciones ocurridas a partir del 16 de mayo de 2025.

Entre las medidas que solicitan los diputados están la postergación o reducción del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino por el período de tres meses a las empresas comerciales, de servicios, y agroindustriales.

Pero antes de tratar todos estos temas deberán resolver la conquista del quorum y abrir el recinto de la Cámara de Diputados. Si no los debates serán reprogramados para otra fecha.

