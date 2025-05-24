¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Córdoba

Una beba de un año está internada en terapia tras caerse en un balde con 20 litros

El hecho ocurrió el viernes 23 de mayo por la tarde, producto de un accidente doméstico.
 

Por El Litoral

Sabado, 24 de mayo de 2025 a las 09:29

Una beba de un año permanece internada en grave estado tras caerse a un balde de 20 litros que contenía agua.

El hecho ocurrió el viernes 23 de mayo por la tarde en la localidad cordobesa de Santa Rosa de Río Primero, precisamente en la avenida Maipú al 1400, barrio San Roque.

Los medios locales precisaron que se trató de un accidente doméstico y que fue la madre de la beba quien alertó a la policía sobre el desafortunado incidente.

Un servicio de emergencias trasladó a la criatura hasta el Hospital de Niños de la capital provincial, cordón sanitario de por medio, en donde continúa estable, bajo tratamientos médicos, pero en grave estado.

TN

