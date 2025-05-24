Tras las tensiones, Milei confirmó el acuerdo con Macri en Provincia

Javier Milei confirmó un acuerdo con Mauricio Macri para unir fuerzas en las elecciones en la provincia de Buenos Aires. “Vamos a ir juntos y vamos a ganar en septiembre y octubre”, aseguró el Presidente, que postuló a José Luis Espert como su candidato.

Milei criticó al gobernador Axel Kicillof: “Está empecinado en empobrecer a los bonaerenses”. El mandatario brindó una entrevista de tres horas en radio Mitre este viernes.

Además, tras una cena con Cristian Ritondo, presidente del PRO en PBA, Milei reafirmó su confianza en vencer al peronismo: “Le vamos a dar una paliza en las urnas”.

Milei confirmó que, tras semanas de tensiones y reproches en público, mantuvo un diálogo con Macri luego del triunfo libertario en las elecciones porteñas.

“Reconoció la derrota, felicitó, tuvo palabras generosas y yo le contesté con el afecto de siempre”, relató el jefe de Estadio, quien el lunes había asegurado que el momento de Macri en política “ya pasó”.

Consultado sobre su relación con el lider del PRO, Milei expresó: “Tengo una excelente relación con el presidente Macri. Puedo tener diferencias, pero creo que es alguien que tiene cosas para hacer. Tiene que encontrar su lugar”.

“Para mediados del año que viene, la inflación va a estar en cero”

Milei también habló sobrr la realidad económica del país y vaticinó que la inflación seguirá en baja hasta llegar a cero.

“Lo lógico es que la inflación desaparezca. Para mediados del año que viene va a estar en torno a cero″, aseguró, y reiteró “Sacamos de la pobreza a 10 millones de personas”.

El mandatario celebró las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía durante la última semana. “Con el régimen anterior la gente tenía miedo de dejar los dedos marcados. Entre el cepo y la vigilancia de impuestos, esto era ‘Gran Hermano’. Y llegó un momento en que la AFIP tenía más datos que la SIDE”, dijo.

Milei habló además de su vínculo actual con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien se reencontrará en el Tedeum del 25 de Mayo.

“Ella hace su trabajo, yo el mío. Lo importante acá es que el trabajo salga”, dijo.

TN