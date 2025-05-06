Dura respuesta del PRO a la salida de Bullrich: “Le dio la espalda a quienes la votaron”

Tras la formalización del pase de Patricia Bullrich a las filas de La Libertad Avanza, el PRO emitió un duro comunicado en su contra. “Hoy, al darle la espalda a aquellos que la votaron y creyeron en ella, deja atrás una parte muy grande de su reputación, tal vez toda“, afirmaron en el partido fundado por Mauricio Macri respecto a la decisión de la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei.

“El PRO, como los electores, aprende de la buenas y malas experiencias, distingue entre las personas y sigue avanzando para cumplir su mandato de cambio”, agregaron.

Quien también le dedicó un mensaje en sus redes sociales -aunque sin nombrar a Bullrich- fue la diputada nacional María Eugenia Vidal, quien compartió un meme con referencia a una escena de la serie Okupas con una leyenda: “Andá máquina, nomás; nadie te detiene”.

En su comunicado, en el PRO hicieron hincapié en que “los dirigentes alcanzan sus posiciones de poder representando las ideas y la voluntad de muchas personas que creen en ellas. En un sentido, al ser elegidos, dejan de ser del todo libres, porque adquieren una responsabilidad que no tiene vencimiento”.

En la misma línea, agregaron: “Patricia Bullrich fue elegida en representación del PRO y fue acompañada por más de 6 millones de votos en las elecciones de 2023. Perdió y asumió, desde entonces —como también lo hizo el PRO—, apoyar al gobierno que traía ideas coincidentes con las de nuestro partido".

TN