Bullrich: “Voy a estar donde el Presidente me necesite”

Tras afiliarse a La Libertad Avanza, la ministra Patricia Bullrich no descartó una candidatura en octubre y afirmó: “Voy a estar donde el Presidente me necesite”, en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.

La funcionaria suena como posible cabeza de lista de candidatos a diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires. Esa votación se realizará en octubre en todo el país. Como Jorge Macri decidió desdoblar los comicios, los porteños irán además el próximo 18 de mayo a elegir legisladores locales.

Bullrich participó ayer de un acto junto a la presidenta de la Libertad Avanza y hermana del Presidente, Karina Milei, y la legisladora Pilar Ramírez. El acto significó su salida definitiva del PRO, partido con el que compitió por la Presidencia en 2023.

Bullrich anticipó que hay más de 10 legisladores nacionales que responden a su liderazgo y podrían seguir sus pasos en las próximas semanas. De hecho, hay varios que ya modificaron sus perfiles en redes sociales y eliminaron la leyenda que indicaba que pertenecían al PRO. No obstante, Bullrich aclaró: “Nosotros no vamos a romper la gobernabilidad y no vamos a hacer nada para que haya excusas y entonces un diputado diga ”yo no voy a votar"“.

La ministra dijo, por ejemplo, que está rogando para que esta tarde se vote Ficha Limpia, la ley que le impediría a Cristina Kirchner y a otros dirigentes con condenas confirmadas ser candidatos a cargos electivos nacionales.

Los viejos aliados de Bullrich en el PRO cuestionaron y resaltaron que es su sexta afiliación a un partido distinto. La funcionaria de Milei rechazó esa versión. “Es una mentira, yo estuve afiliada al PJ y luego a Unión por Todos, desde donde hice coaliciones con la Coalición Cívica y con el PRO”, contestó.

“Ese mote que me quieren poner es mentira. Yo tuve un quiebre en mi vida cuando me fui alarmada del peronismo por lo que era su filosofía de corporativismo y corrupción hacia una idea liberal, abierta y republicana que hoy la veo con más valentía y coraje, con cambios más potentes”, agregó en alusión a LLA.

Para argumentar a favor de la coherencia de su movimiento, la dirigente a cargo de la seguridad nacional recordó: “Yo era presidente del PRO, gané las internas contra un aparato absolutamente corrompido, contra el uso de la Ciudad como plataforma de campaña, donde se permitieron cualquier tipo de prácticas. Juntos por el Cambio tenía sectores que preferían a Massa antes que a Milei, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y Gerardo Morales, y yo tenía una idea distinta y es la idea que ganó las PASO; yo le gané a Larreta 100 a 1, por paliza, y mi consigna era todo o nada”.

De acuerdo a su visión, el ex alcalde porteño representaba una mirada mucho “más corporativa” de la política, de la casta, para que todo “siguiera igual”.

Paradójicamente, Rodríguez Larreta también terminó dejando el PRO y actualmente enfrenta al partido que fundó desde un movimiento propio.

Si bien evitó criticar al actual presidente del PRO, Bullrich le pidió a Mauricio Macri que apoye con “los diez dedos” al gobierno nacional.

La respuesta de María Eugenia Vidal: “Ella es consistente con su historia política”

Casi 20 minutos después, y en el mismo espacio radial, la diputada nacional y jefa de campaña del PRO en la ciudad, María Eugenia Vidal, criticó la afiliación de Patricia Bullrich hacia La Libertad Avanza: “Me parece consistente con su historia política”.

En este sentido, la referente del PRO enumeró que la actual ministra de Seguridad fue parte de la Juventud Peronista, del menemismo, del gobierno de la Alianza, de la Coalición Cívica ARI junto a Lilita Carrió, el partido propio Unión por Todos y el PRO, donde se desempeñó como presidenta del espacio. Además de su paso como ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri.

“Después, si se afilió o no se afilió es más un tema administrativo, pero cuento siete lugares donde militó y donde me cuesta encontrar cuál es la idea común a esos siete espacios que ella sostuvo”, argumentó Vidal.

Y apuntó: “Acá no se trata de seguir una idea, se trata de irse de un partido que perdió una elección para ser parte de un partido que la ganó. Digamos las cosas como son y cada uno elige el camino que quiere seguir”.

Por otro lado, la diputada destacó el rol del PRO con respecto a la gobernabilidad. Y calificó que el partido que “fue garante” dentro y fuera del Congreso. Asimismo, rememoró el llamado de Bullrich y Macri a votar a Javier Milei, el aporte de fiscales propios en la provincia de Buenos Aires.

Y sumó: “Luego, durante un año y medio, sostuvimos cada ley del Presidente Milei y no solo votándola, porque también fue ayudar a Martín Menem, que recién empezaba, articular negociaciones con otros bloques y defender la posición del gobierno”.

Por último, Vidal se refirió al inminente tratamiento del proyecto de ley de Ficha Limpia: “El presidente le dio su palabra a Silvia Lospennato, así que confío en su palabra. Que todos los que dijeron que iban a estar que estén, y si no están, que expliquen por qué son cómplices de la impunidad. No hay otra manera de explicar que la ley hoy no salga”.

