El Gobierno prepara vuelos para repatriar a los argentinos que se encuentran en Israel

Frente a la preocupación por la escalada de la guerra en Medio Oriente, el Gobierno nacional ultima los detalles para repatriar a los argentinos que quedaron varados en Israel desde el inicio de las operaciones militares la semana pasada.

Si bien distintas fuentes oficiales le aseguraron a TN que los vuelos todavía no están confirmados, le embajada argentina en Israel empezó a hacer un relevamiento de los ciudadanos que necesitan volver al país y no pueden hacerlo por sus propios medios.

Se barajan distintas opciones para realizar las repatriaciones. Una es que los ciudadanos argentinos se evacúen a Egipto a través de Eilat, una ciudad al sur de Israel, y, la otra, que se dirigan hacia Amman, la capital de Jordania, por algunos de los pasos fronterizos terrestres habilitados con este país.

La logística de evacuar a un número grande de personas de Israel no es sencilla, por lo que las autoridades nacionales analizan cuáles son los pasos más seguros y rápidos.

Uno de los misiles iraníes impactó en el Soroka Medical Center en la ciudad de Beersheba al sur de Israel, causando una destrucción imponente.

Según los cálculos oficiales, unas 300 personas estarían en condiciones de ser repatriadas a la Argentina. En caso que haya varios vuelos, el primero le daría lugar a aquellos con prioridad, mayores y niños.

Desde la Argentina se sigue con mucha atención qué es lo que hará Estados Unidos. En el día de ayer el diario El País de España publicó citando a fuentes oficiales norteamericanas que la Casa Blanca evalúa una posible evacuación de sus ciudadanos, atado a la decisión de Donald Trump de atacar o no a Irán.

El primero en emitir una orden de evacuación inmediata de Israel fue China, quien a través de su embajada empezó el martes el proceso para los chinos que se encontraban en territorio israelí.

Desde la Casa Rosada le confirmaron a este medio que una de las opciones que se barajan es que sea un avión de Aerolíneas Argentinas el que vuele a Medio Oriente para realizar las repatriaciones.

TN