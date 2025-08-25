Mercado de cambio: el dólar oficial subió $35 y se vende a $1.370

Las acciones argentinas que operan en Wall Street caen hasta 6% y los bonos descienden hasta 2%. Por su parte, el dólar oficial sube $35 con respecto al cierre del viernes y se vende a $1370.

El dólar blue también sube $15 y opera a $1365, mientras el MEP se ubica a $1354 y el CLL a $1356. En tanto, el riesgo país se mantiene por encima de los 700 puntos.

La caída de los ADR’s argentinos está liderada por Edenor con 6,3%; Banco Supervielle 6,1%; y Banco Macro con 5,3%.

Los analistas sostienen que este contexto se puede ver afectado debido a que este lunes el Tesoro dará a conocer las condiciones de la licitación de deuda pautada para el miércoles.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI), a través de su informe diario, sostienen que “en un contexto en el que el Banco Central habría intervenido activamente para sostener la deuda en pesos, mientras los rendimientos permanecen en niveles récord reflejando la persistente tensión en las curvas en moneda local”, el foco pasará ahora a la última licitación de agosto.

Con este panorama, detallaron, será importante ver qué impacto tiene en los globales el frente político. Los analistas consideran que el oficialismo atravesará una semana complicada en la Cámara de Diputados: mientras que avanzan las investigaciones judiciales en torno a denuncias recientes que ponen en la mira a Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei, la oposición impulsó pedidos de informes al Ejecutivo por la interpelación de funcionarios clave y la propuesta de conformar una comisión investigadora con amplias facultades.

En medio de la tensión de en los mercados, las consultoras consideran que será clave seguir de cerca la evolución del dólar. La subasta podría influir en el nivel de tasas y, en consecuencia, en el dólar.

Los especialistas de Outlier aclaran que “la percepción es que la economía y la administración Milei llegan a las elecciones de la provincia de Buenos Aires, una elección local que el propio Poder Ejecutivo decidió nacionalizar, mucho más desarmados de lo que podría preverse hace poco más de un mes”. “Tasa nominales y reales elevadas, FX por encima de $1300 a pesar de esas tasas elevadas, datos de actividad oficiales en retroceso y primarios que marcan una profundización en los meses subsiguientes, suba de morosidad en las familias y señales de mayor tensión en la cadena de pagos, caída de confianza al consumidor, perdida de apoyo legislativo con los consiguientes traspiés en el Congreso Nacional”, sostienen.

TN