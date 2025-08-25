¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

la unidad Rolando Camozzi Barrios Gustavi Valdés
MARÍA MARGARITA CRUDELI

Por El Litoral

Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 00:00

MARÍA MARGARITA CRUDELI

Q.E.P.D.

1936 – 2025. Emilia Rosa Crudeli y Flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Tía y ruegan por su eterno descanso, que Dios la tenga en su Santa Gloria. Q.E.P.D. Querida Tía. c/382

