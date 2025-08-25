La ciudad de Saladas fue testigo de un importante evento el pasado Miércoles 20 de agosto, cuando se realizó la reinauguración y puesta en valor de la Sub Sede del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción de Corrientes. El acto contó con la presencia de destacadas autoridades y profesionales del derecho.

Designación de Delegada

En el marco de la reinauguración, se designó a la Dra. Dolores Gauna como delegada de la Sub Sede en Saladas. Esta designación es un reconocimiento a su compromiso y dedicación a la profesión jurídica en la región.

Entrega de un Cuadro del Sargento Cabral

Durante el acto, el Intendente Municipal de Saladas, Noel Gómez, hizo entrega al Presidente del Colegio de Abogados, Dr. José Cotelo, de un cuadro del Sargento Cabral, héroe de la Independencia Argentina. El cuadro fue colgado en las paredes de la Institución, simbolizando el patriotismo y el compromiso con la justicia.

Equipamiento para los Abogados

El Presidente del Colegio de Abogados y la Comisión Directiva también hicieron entrega de equipamiento y recursos para mejorar las condiciones de trabajo de los abogados en la región. Entre los elementos entregados se encuentran:

- Computadoras nuevas para mejorar la eficiencia y productividad.

- Muebles de oficina para crear un entorno de trabajo cómodo y organizado.

- Impresoras para satisfacer las necesidades de impresión de los abogados.

- Libros y materiales de consulta para apoyar la labor jurídica.

Palabras de Clausura

El acto se cerró con palabras del Presidente del Colegio de Abogados y del Intendente Municipal de Saladas, quienes destacaron la importancia de la reinauguración de la Sub Sede y el compromiso de la Institución con la comunidad jurídica de la región.

Un Paso hacia la Mejora

La reinauguración de la Sub Sede del Colegio de Abogados en Saladas es un paso importante hacia la mejora de las condiciones de trabajo y el servicio que se brinda a los abogados y la comunidad en general. La Institución se compromete a seguir trabajando para fortalecer la justicia y la profesión jurídica en la región.