Alex y Charlotte Caniggia, reconciliados: el motivo por el que no pudo ver a su sobrina

Charlotte Caniggia volvió a abrir su corazón y dejó en claro que la relación con su hermano mellizo, Alex, atraviesa momentos de altibajos. En una entrevista televisiva, la mediática confesó que no puede ver a su sobrina Venezia, de apenas dos años, debido a las diferencias que mantiene con Alex y con su cuñada, la bailarina Melody Luz.

“Me encanta ser tía, pero hace mucho que no veo a Venezia porque no me la muestran. No la vi más”, expresó Charlotte durante su participación en el programa Por el mundo, conducido por Marley. Sus palabras dejaron en evidencia la tristeza que le genera no poder compartir momentos con la pequeña.

Alex, por su parte, no tardó en responder y explicó que la decisión fue exclusivamente suya. “Cada padre toma sus decisiones, y la mía fue que Charlotte no la vea”, dijo con firmeza. Según él, la falta de comunicación entre los hermanos hizo imposible que su hija creciera con la presencia de su tía. “Era obvio que no la iba a ver si no teníamos contacto”, remarcó.

El intercambio televisivo puso sobre la mesa las tensiones familiares que se arrastran desde hace tiempo. Mientras Charlotte insiste en que siempre fue una “tía presente”, Alex sostiene que no recibió de su parte la iniciativa suficiente para encontrarse con la niña.

Sin embargo, en medio de ese doloroso desencuentro, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia también dejó ver una luz de esperanza. En su regreso al ciclo Qué tupé, relató que durante un viaje reciente a China junto a su hermano lograron recomponer parte del vínculo. “Al principio fue difícil, pero después pudimos hablar como adultos y arreglar las cosas. Ahora estamos mejor, aunque no es lo mismo de antes”, reconoció.

Según Charlotte, el acercamiento sirvió para limar asperezas, aunque todavía falta reconstruir la cercanía que solían tener. “Ya no nos llamamos todo el tiempo como antes, pero lo importante es que estamos bien”, afirmó con optimismo.

