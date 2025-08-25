Lamine Yamal confirmó su romance con Nicki Nicole con una postal íntima

Después de semanas de especulaciones y pistas en redes sociales, Lamine Yamal decidió blanquear su relación con Nicki Nicole. El joven delantero del Barcelona compartió en sus historias de Instagram una foto romántica en la que aparece abrazando a la cantante argentina, confirmando así lo que hasta ahora eran solo rumores.

La publicación no fue casual: el futbolista eligió el cumpleaños número 25 de Nicki para dedicarle el gesto, acompañado de un emoji de torta y dos corazones rosas.

En la imagen, además de flores y pétalos sobre la mesa, ambos se muestran tomados de la mano, lo que terminó de despejar cualquier duda sobre el vínculo. Aunque ella todavía no replicó la historia en su cuenta personal -donde supera los 20 millones de seguidores-, la escena generó una revolución entre los fans de ambos.

Los rumores sobre un posible noviazgo comenzaron a mediados de julio, cuando la artista asistió a la fiesta privada por los 18 años de Yamal en España. A partir de allí, las señales fueron cada vez más evidentes: likes, comentarios y apariciones en estadios. Una de las pruebas más comentadas fue cuando Nicki se mostró en el palco del Estadio Johan Cruyff junto a la familia del futbolista, luciendo una camiseta del Barcelona.

Otro indicio clave llegó cuando seguidores descubrieron que el joven tenía como fondo de pantalla del celular una foto de la intérprete de “Colocao”. Posteriormente, trascendió que ambos habían compartido un fin de semana en un hotel de Mónaco, algo que reforzó aún más las sospechas.

El movimiento final lo dio Yamal con su posteo público, un gesto que no solo confirma el romance sino que también lo exhibe sin tapujos frente a millones de seguidores. Ahora la expectativa gira en torno a la reacción de Nicki: si decidirá responder con otra publicación o si preferirá mantener un perfil más reservado.

La noticia desató miles de comentarios en redes, con fanáticos celebrando la unión de dos figuras en ascenso, cada uno en su campo. Mientras Lamine sigue consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol mundial, Nicki Nicole continúa expandiendo su carrera artística a nivel internacional.

El romance entre ambos no solo acapara titulares en el mundo del espectáculo, sino también en el ámbito deportivo, uniendo dos universos que pocas veces coinciden con tanta exposición.

