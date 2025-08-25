Murió un joven tras el choque de un auto y una moto en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este lunes que un motociclista de 20 años perdió la vida tras no poder recuperarse de las graves heridas sufridas en un siniestro vial ocurrido días atrás en la capital correntina,

Según informaron fuentes policiales, el hecho tuvo lugar en la intersección de avenida Cazadores Correntinos y calle Medrano, cuando por causas que se investigan, una motocicleta Yamaha XTZ 125cc, conducida por un joven de apellido Pelozo (20) y acompañado por una adolescente de 17 años, colisionó contra un automóvil Toyota Etios guiado por un joven de 25 años.

Tras el impacto, ambos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados de urgencia al Hospital Escuela, donde permanecieron internados.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó el fallecimiento del acompañante, de apellido Pelozo, de 20 años.

La Comisaría Octava Urbana lleva adelante las actuaciones correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación, a fin de establecer las circunstancias en las que se produjo el trágico choque.