Gustavo Valdés Policía de Corrientes Instituto Oncológico Papa Francisco
Gustavo Valdés Policía de Corrientes Instituto Oncológico Papa Francisco
Impacto en Corrientes

Más de 100.000 afectados: el segundo día de paro de controladores aumenta la tensión

Proyectan huelgas también para martes, jueves y sábado, que sumarán 60.000 damnificados a los casi 45.000 de las dos primeras jornadas.
 

Por El Litoral

Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 11:52

La presidenta de la Cámara de Turismo de Corrientes, Alejandra Boloqui, expresó su preocupación por las consecuencias de la medida de fuerza de los controladores aéreos que afectó nuevamente a miles de pasajeros en todo el país. “Son situaciones que nos afectan a toda la sociedad. No solo al turismo, sino también a lo laboral, la salud y las visitas familiares", destacó en Hoja de Ruta. 

El paro de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) interrumpió vuelos en horarios clave, dejando sin alternativa a quienes dependían de los aviones para traslados cortos. “Un paro de esta naturaleza, con tantas frecuencias, realmente te saca de contexto y a veces no hay plan B", sostuvo. 

La titular de la Cámara explicó que Corrientes, Resistencia y Posadas concentran al menos 10 frecuencias diarias, por lo que las cancelaciones afectan a miles de pasajeros y a toda la cadena de servicios turísticos. “Si era un turista, le estamos cancelando actividades. Hay que reprogramar, devolver alojamientos, son muchísimas las complicaciones que esto trae aparejadas”, dijo. 

Las reprogramaciones también son un problema:“Con compañías que tienen un solo vuelo, a veces la reprogramación es dentro de dos días. Y ahí ya no hay plan B.”

Mirá la nota completa

 

 

