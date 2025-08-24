Dos motociclistas están graves tras chocar contra autos en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que dos personas permanecen en estado grave tras protagonizar distintos accidentes de tránsito en la ciudad.

El primero de los hechos ocurrió en la intersección de Medrano y avenida Cazadores Correntinos, lugar donde colisionaron un automóvil Toyota Etios, conducido por un joven de 25 años, y una motocicleta Yamaha XTZ 125cc, guiada por un joven de 20 años que iba acompañado por una mujer mayor de edad.

Como consecuencia, los ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital Escuela, donde se constató que ambos presentan lesiones de carácter grave.

El otro accidente se registró en inmediaciones de Juan José Paso y Lamadrid y tuvo como protagonista a un joven de 20 años que circulaba en una motocicleta Gilera Smash 110cc que colisionó con un automóvil. Según las primeras averiguaciones, se habría retirado del lugar tras el impacto.

El motociclista fue asistido y trasladado también al Hospital Escuela, donde se determinó que presenta lesiones graves.

En ambos hechos se realizaron las diligencias de rigor y tomó intervención la Unidad Fiscal en turno, mientras que se continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los accidentes.