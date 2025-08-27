Piedrazos y tensión en la caravana de Milei en Lomas de Zamora: evacuaron de urgencia a la comitiva

Javier Milei y toda la comitiva presidencial fueron evacuados de urgencia por los incidentes que se registraron al llegar la caravana a la plaza Lomas de Zamora. La Policía detuvo a dos personas por el ataque a la camioneta que llevaba al Presidente, su hermana, Karina Milei, y el candidato José Luis Espert.

“Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más”, escribió el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

También la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizó al kirchnerismo por lo sucedido. “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”, escribió en X.

Tras los incidentes también hubo un repudio de parte de LLA: “NO NOS VAN A FRENAR. Tiren todas las piedras que quieran. Rompan todas las cosas que quieran. En un año y medio, hemos bajado la pobreza del 52% al 31%. Es decir, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. 12 millones de personas que dejan de ser esclavos de los políticos. Por eso están tan nerviosos, porque saben que el sistema que ellos armaron se terminó”.

“De un lado están los que tiran piedras, dejaron 52% de pobres y 54% de inflación mensual. Del otro los que bajamos el gasto público terminando el deficit fiscal, sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza y exterminamos la inflación. El 7 de septiembre las urnas lo expresaran claramente: Kirchnerismo Nunca Más”, finalizó el posteo en X.

Un acto de campaña en medio de la polémica por los audios de Spagnuolo

La presencia de Milei en Lomas de Zamora se dio tras la polémica de los audios de Diego Spagnuolo, el extitular de Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), que hablan de presuntas coimas en el Gobierno.

La de este miércoles fue la segunda vez que el Presidente visitó la Tercera Sección Electoral este año. La primera oportunidad tuvo lugar al comienzo de la campaña de PBA, en La Matanza: allí se sacó una foto con todos los candidatos de La Libertad Avanza y con una bandera que decía “kirchnerismo nunca más”.

En Lomas de Zamora mantuvo el mismo lema, la polarización con el kirchnerismo. Además, la intención del oficialismo es potenciar a los candidatos locales, que quieren ganar una banca en la Legislatura y el Senado bonaerense, y que estarán presentes en la caravana del jefe de Estado.

También se esperan referentes nacionales, como José Luis Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli. Los tres son candidatos a diputados nacionales por la Provincia.

La actividad en este distrito no será la última del jefe de Estado. Según fuentes oficiales, encabezará otros actos proselitistas en distintos puntos de Buenos Aires hasta el cierre de campaña, que será en Moreno. Este partido pertenece a la Primera Sección Electoral, que es clave para la elección: es la que mayor cantidad de electores tiene y donde más confianza presenta La Libertad Avanza de ganar la elección.

