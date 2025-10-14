Curuzú Cuatiá: detuvieron a un remisero vinculado a una banda de cuatreros

La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque informó que en la noche de este lunes detuvieron a un remisero que había transportado carne robada la semana pasada para ser distribuida en una carnicería céntrica en el municipio mencionado.

Según la investigación, el objetivo del autor del abigeato era comercializar productos cárnicos robados, y su rol principal era actuar como conductor, trasladando la carne desde el campo hasta un depósito, y luego hacia el punto de venta en el centro de la ciudad.

El detenido formaba parte de una banda de cuatreros de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, que fue recientemente desarticulada. El vehículo utilizado durante el hecho, un Volkswagen bordó, ya había sido secuestrado anteriormente. Solo restaba su detención, que finalmente se concretó este lunes por la noche frente a un local ubicado sobre calle Montenegro.

El hombre, identificado como alias “Charra”, fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde continúan las actuaciones judiciales. La Justicia ya identificó a otros miembros de la banda y se esperan nuevas detenciones en las próximas horas.