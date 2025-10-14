Corrientes: camión chocó contra una camioneta cerca del puente Riachuelo

Una camioneta chocó contra un camión y un colectivo urbano en las inmediaciones del Puente Pexoa de la localidad correntina de Riachuelo.

Se trató de un accidente de tránsito que involucró a una camioneta Ford, un camión y un colectivo urbano. Como consecuencia del siniestro, el camión volcó sobre la banquina de la ruta. En tanto, la calzada quedó parcialmente reducida, generando importantes demoras en la circulación.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas del siniestro y liberar totalmente la vía. Mientras tanto, se recomienda a los conductores extremar precauciones.

Información que está siendo actualizada...