¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

CESTOBALL Anses Gustavo Valdés
CESTOBALL Anses Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SINIESTRO VIAL

Corrientes: camión chocó contra una camioneta cerca del puente Riachuelo

La calzada quedó parcialmente reducida y se registran demoras. Hay un colectivo urbano involucrado.

 

Por El Litoral

Martes, 14 de octubre de 2025 a las 12:53

Una camioneta chocó contra un camión y un colectivo urbano en las inmediaciones del Puente Pexoa de la localidad correntina de Riachuelo.

Se trató de un accidente de tránsito que involucró a una camioneta Ford, un camión y un colectivo urbano. Como consecuencia del siniestro, el camión volcó sobre la banquina de la ruta. En tanto, la calzada quedó parcialmente reducida, generando importantes demoras en la circulación.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas del siniestro y liberar totalmente la vía. Mientras tanto, se recomienda a los conductores extremar precauciones.

Información que está siendo actualizada...

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD