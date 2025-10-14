Presunto femicidio en Corrientes: prisión preventiva para la pareja de Camila González

El juez de Garantías hizo lugar este martea, aunque parcialmente, al pedido de la fiscal María Lucrecia Troia Quirch e impuso una prisión preventiva por 30 días para Lionel Luis Caccio, pareja de Camila González, mujer de 29 años que falleció al caer al vacío desde el sexto piso de un edificio en el barrio Cambá Cuá.

La acusadora pública, en consonancia con la querella, habían solicitado esa medida de coerción pero por el término de 90 días.

La decisión de la Justicia

Esta decisión se tomó hace minutos durante la audiencia de medidas de coerción que se desarrolló en la OFIJU ante el juez de Garantías Oscar Dubrez, y de la que participaron la titular de la UFIC n.° 1 de Capital, la parte querellante y los defensores del imputado -que es empleado de una empresa de salud pero no médico cirujano- del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

La defensa técnica del imputado recae en Facundo Leguizamón y Juan María de Salas; y la querella en Ernesto González y Agustina Furlán.

La fiscal Troia Qiurch ya trabaja sobre los dispositivos secuestrados al imputado como a la víctima, los testimonios de allegados y vecinos y por lo que pueda decir al respecto -en Cámara Gesel- el hijo de la mujer fallecida, que estaba en el departamento donde se desencadenaron los hechos.